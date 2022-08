Taliban bryter tausheten om al-Zawahri – varsler etterforskning

USA beskylder Taliban for å ha hjulpet den likviderte al-Qaida-lederen. Taliban hevder de ikke har noen informasjon om at Ayman al-Zawahri har vært i landet.

Attentatet på al-Qaida-leder Ayman al-Zawahri har ført til ytterligere anstrengt forhold mellom Taliban og Vesten, spesielt ettersom førstnevnte søker tilførsel av penger for å håndtere en økonomisk krise i kjølvannet av USAs og Vestens tilbaketrekning i fjor.

NTB

Taliban brøt torsdag tausheten etter det amerikanske droneangrepet som søndag drepte al-Qaidas toppleder i Afghanistans hovedstad Kabul.

Bevegelsen sier de etterforsker det de beskriver som «påstander» om at al-Zawahri er drept. Samtidig hevder Taliban at de ikke har «noen kunnskap om» at al-Zawahri skal ha ankommet eller oppholdt seg i Afghanistan.

– Regjeringen og ledelsen var ikke klar over hva som har blitt hevdet, men har heller ikke funnet spor av det, sa Suhail Shaheen, lederen for Talibans politiske kontor i Qatar, onsdag.

Ifølge amerikansk etterretning skal al-Zawahri ha bodd hjemme hos Sirajuddin Haqqani, som er nestleder i Taliban, innenriksminister og leder av Haqqani-nettverket, en mektig fraksjon innad i bevegelsen.

– En etterforskning er i gang for å finne ut om denne påstanden stemmer, og ledelsen er stadig i møter i forbindelse med dette. Funnene fra etterforskningen vil bli delt med dere senere, tilføyde Shaheen.

I Doha-avtalen fra 2020 lovet Taliban at de ikke skulle huse eller hjelpe al-Qaida-medlemmer eller andre som forsøker å angripe USA.