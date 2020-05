Demokrater starter gransking av Trumps siste oppsigelse

Demokratene i Kongressen har åpnet en gransking etter at president Donald Trump sparket mannen med ansvar for internrevisjon i utenriksdepartementet.

Steve Linick ble alt i 2013 utnevnt av Barack Obama til stillingen som har som oppgave å granske utenriksdepartementets virksomhet. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

NTB

Generalinspektør Steve Linick er den siste av en rekke tjenestemenn med tilsynsfunksjoner som Trump avskjediger. Ledende demokrater mener Trumps oppsigelse av generalinspektøren – som gransket utenriksminister Mike Pompeo – kan være ulovlig.

Lørdag opplyser lederen i utenrikskomiteen i Representantenes hus, Eliot Engel, og Bob Menendez fra Senatets utenrikskomité, at de har bedt om innsyn i relevante saksdokumenter innen fredag.

Pompeo-gransking

Rapporter tyder på at Mike Pompeo selv ba om at Linick skulle få sparken «fordi generalinspektøren var i gang med en gransking av urett begått av utenriksminister Pompeo selv», ifølge Engel.

Steve Linick har vært generalinspektør i utenriksdepartementet siden 2013 og var kritisk til den politiske slagsiden i departementet under Trump-administrasjonen.

Avskjedigelsen er den siste i en rekke avskjedigelser av generalinspektører i forskjellige departementer som har gjort jobben de var satt til å gjøre.

Linick er den tredje tjenestemannen med vaktbikkjefunksjon som blir oppsagt på kort tid.

– Grov handling

Demokratene reagerer kraftig på det de mener er presidentens gjentatte undergraving av tradisjonelt uavhengige tilsynsfunksjoner i regjeringsapparatet.

Eliot Engel, lederen for utenrikskomiteen i Representantenes hus, sier han er kjent med at Linick hadde startet en gransking av Pompeo.

– Avskjedigelsen er en grov handling fra en president som prøver å beskytte en av sine mest lojale tilhengere, utenriksministeren, fra å stilles til ansvar, sier Engel, som mener oppsigelsen kan være lovstridig.

– Pompeos idé

En ikke navngitt demokratisk kongressrådgiver sier Linick undersøkte klager på at Pompeo misbrukte en politisk utnevnt ansatt til å utføre personlige ærend for ham selv og kona.

Ifølge CNNs kilde var det Pompeo selv som tok til orde for å sparke Linick. Utenriksministeren har dessuten håndplukket Linicks etterfølger, visepresident Mike Pences tidligere rådgiver Stephen Akard.

Amerikansk UD har bekreftet oppsigelsen av Linick, men vil ikke oppgi noen grunn eller bekrefte hvorvidt Pompeo er satt under etterforskning.

Represalier

Linick ble straffet fordi han på hederlig vis utførte sine plikter ved å beskytte grunnloven og USAs nasjonale sikkerhet, mener Nancy Pelosi.

– Presidenten må slutte med denne typen represalier og gjengjeldelse mot offentlige funksjonærer som jobber for at amerikanere skal være trygge, spesielt i denne tiden med global krise, sier Pelosi, som er Demokratenes leder i Representantenes hus.

Linicks kontor står bak flere rapporter med kritikk av departementets håndtering av personalsaker under Trumps administrasjon.

– Må komme til bunns

– Hvis generalinspektør Linick fikk sparken fordi han gransket Pompeos oppførsel, så kan ikke Senatet la det passere. Senatets utenrikskomité må komme til bunns i hva som har skjedd her, sier komitémedlem Chris Murphy fra Demokratene.

Generalinspektører i USA har ansvar for å granske virksomheten til et offentlig organ. De rapporterer direkte til ledelsen i sitt føderale departement, samtidig som de er pålagt å orientere Kongressen direkte.

Administrasjonen må gi Kongressen 30 dagers varsel før de formelt sier opp en generalinspektør, og det varselet kom fredag kveld. I teorien får dermed de folkevalgte tid til å vurdere og potensielt protestere på en avskjedigelse. Men tidligere oppsigelser har ikke blitt forhindret, og flere generalinspektører er erstattet av Trumps politiske allierte.

Utnevnt av Obama

I april sparket Trump Michael Atkinson, som var generalinspektør for etterretningsorganisasjonene, for hans rolle i prosessen som endte med riksrett mot Trump, og deretter var det Glenn Fines tur til å gå fra forsvarsdepartementet.

Linick var påtaleansvarlig i mange år før Barack Obama utnevnte ham til generalinspektør med ansvar for USAs utenriksdepartement, som har et budsjett på over 500 milliarder kroner.