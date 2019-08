Rapperen A$AP Rocky jublet da han ble løslatt i påvente av dom i voldssaken mot ham i Stockholm.

Både hiphop-stjernen, de to medtiltalte og A$AP Rocky-fans utenfor rettssalen slapp jubelen løs da kjennelsen var klar.

De tiltalte klemte hverandre, og rapperens mor gråt av glede, ifølge avisa Expressen.

Dommen faller 14. august, men den amerikanske musikeren skal ikke lenger sitte varetektsfengslet. Også de to medtiltalte slipper å sitte lenger i varetekt.

Forsvareren Slobodan Jovicic vil ikke si om A$AP Rocky nå forlater landet før dommen faller – men bekrefter at klienten er lykkelig.

De tre amerikanerne er tiltalt for vold mot en afghansk 19-åring i Stockholm.

Aktor har krevd seks måneders fengsel for A$AP Rocky, mens forsvareren har argumentert for at han bør frikjennes. 19-åringen har forklart at han trodde han skulle dø da han ble banket opp av rapperen og vennene hans.

USAs president Donald Trump har engasjert seg i saken og nærmest forsøkt å gjøre den til storpolitikk. Han har ringt Sveriges statsminister Stefan Löfven, og bedt om at A$AP Rocky måtte settes fri.

– A$AP Rocky løslatt fra fengsel og på vei hjem til USA fra Sverige. Det var en tøff (rocky) uke, kom hjem ASAP A$AP, skrev Trump på Twitter etter kjennelsen fredag.