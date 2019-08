Rapperen A$AP Rocky og to andre er i Stockholm tingrett kjent skyldig i vold mot en 19-åring, men de slipper både fengsel, bøter og samfunnsstraff.

De tre er imidlertid dømt til å betale totalt 12.500 kroner i erstatning til fornærmede.

Rapperen, som egentlig heter Rakim Mayers, sto sammen med to andre amerikanere tiltalt for å ha slått og sparket en 19-åring i Stockholm sentrum 30. juni.

Retten anser ikke at det har dreid seg om nødverge, men slår fast at de tre utøvde vold mot 19-åringen med slag og spark.

– På bakgrunn av opplysninger fra to vitner anser tingretten det klart at det ikke har vært noen påberopende elle overhengende angrep som gir rett til å bruke vold, heter det i kjennelsen.

Slipper bøter, fengsel og samfunnsstraff

Tingretten bekrefter i en pressemelding at A$AP Rocky slipper både fengsel, bøter og samfunnsstraff.

– Tingretten anser ikke at volden er så alvorlig at fengsel kan vurderes som straffereaksjon, og har derfor landet på en betinget dom. Det er videre besluttet at dommen ikke skal kombineres med samfunnstjeneste, skriver tingretten.

– Av hensyn til at de tiltalte har vært varetektsfengslet i 31 dager skal den betingede dommen, i tråd med høyesteretts praksis, heller ikke kombineres med bøter, skriver retten videre.

Forsøk på storpolitikk

Hendelsen fant sted utenfor en hamburgerrestaurant i Stockholm. Rapperen og de to andre amerikanerne har forklart at de handlet i selvforsvar, og at 19-åringen slo rapperens livvakt. 19-åringen har forklart at han trodde han skulle dø da han ble banket opp av rapperen og vennene hans.

Saken har skapt stor interesse verden over, spesielt etter at USAs president Donald Trump engasjerte seg. Trump har nærmest forsøkt å gjøre den til storpolitikk ved at han blant annet ringte Sveriges statsminister Stefan Löfven og ba om at A$AP Rocky måtte settes fri. Den svenske statsministeren svarte imidlertid at det svenske rettsvesenet er uavhengig.