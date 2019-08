De aller fleste evakuerte innbyggerne fra flammene på ferieøya Gran Canaria har fått lov til å flytte hjem igjen etter at brannvesenet fikk kontroll.

Kaldere vær og mindre vind førte til at brannvesenet fikk kontroll på den kraftige brannen tirsdag og onsdag.

Så mange som 9000 mennesker fra flere landsbyer var på et tidspunkt evakuert fra hjemmene sine fra det myndighetene omtalte som den verste miljøtragedien øygruppen har opplevd.

Kan blusse opp igjen

– Det har stabilisert seg. Værforholdene er gode med lave temperaturer og høy luftfuktighet. Hvis alt går etter planen i et par dager, vil den bli slukket, sier beredskapssjef Federico Grillo på Gran Canaria.

Han advarer imidlertid om at brannen kan blusse opp igjen fordi det om noen dager er ventet varmere temperaturer og lavere luftfuktighet igjen, som var årsaken til at brannen spredte seg over store områder.

– Vi kan ikke garantere at brannen ikke har potensial til å blusse opp igjen. Vi kan ikke senke beredskapen nå, sier Grillo.

Turismen ikke påvirket

Rundt 7500 av de evakuerte er tilbake i hjemmene sine, ifølge myndighetene. Flere av dem fikk flytte hjem tirsdag ettermiddag.

Spanias statsminister Pedro Sanchez skal torsdag besøke Gran Canaria, som de siste to ukene har vært rammet av tre skogbranner som svidd av 12000 hektar.

Turismen på kysten av Gran Canaria har ikke blitt påvirket av brannen.