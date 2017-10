Åtte personer ble drept da en sjåfør kjørte inn på en travel sykkelsti på Manhattan. Hendelsen er et terrorangrep, sier New Yorks ordfører.

– Basert på informasjon vi har så langt, er åtte personer drept i terrorhandlingen og mer enn tolv personer er såret. Dette var en handling som skjedde med overlegg, sa de Blasio på en pressebrifing tirsdag.

Politikilder opplyser at seks er drept og 15 såret. New York-politiet melder på Twitter at en person pågrepet. Anonyme politikilder opplyser til Reuters at hendelsen etterforskes som en terrorhandling.

Det er også meldt at mannen løsnet skudd, men det bekreftes ikke av politiet. De opplyser derimot i en Twitter-melding at han hadde en våpenkopi.

Sjåføren skutt

Politiet leter ikke etter andre mistenkte, og opplyser at sjåføren ble skutt da han kom ut av kjøretøyet med våpenkopien. Ifølge CNN er han fraktet til sykehus for behandling.

Ordførerens kontor opplyser til ABC News at det ikke er noen aktiv trussel. Ordfører Bill de Blasio er på vei til åstedet.

En mann som befant seg i en Uber-bil på West Side Highway i nærheten av Chambers street, forteller at han så flere blødende personer på bakken etter at en varebil hadde kjørt dem ned. Et annet vitne forteller at bilen også kolliderte med en buss og et annet kjøretøy.

BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Trump brifet

President Donald Trump er blitt brifet om hendelsen der minst seks personer er drept på Manhattan, opplyser Det hvite hus.

Trumps talskvinne Sarah Huckabee Sanders sier presidenten er blitt orientert om hendelsen i hjembyen av sin stabssjef John Kelly, og at han skal holdes fortløpende oppdatert om hendelsen.