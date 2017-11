Den tidligere mafiasjefen Salvatore «Toto» Riina døde fredag på et fengselssykehus i Italia, melder nyhetsbyrået ANSA. Han ble 87 år gammel.

«Toto» Riina var toppsjef i den sicilianske mafiaen i nesten 20 år etter å ha tatt kontroll over Cosa nostra på 1970-tallet. Han ble pågrepet i Palermo i 1993.

Siden har Riina vært i fengsel, der han sonet 26 livstidsdommer for drap og andre forbrytelser. Riina fikk tilnavnet «beistet» og antas å ha beordret over 150 drap.

De mest kjente drapene var på dommerne Giovanni Falcone og Paolo Borsellino i 1992. De hadde sørget for å stille over 300 mafiamedlemmer for retten fem år tidligere.