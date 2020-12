Israel og Marokko normaliserer forholdet

Marokko blir det fjerde arabiske landet på få måneder som normaliserer forholdet til Israel. Til gjengjeld anerkjenner USA Marokkos krav på hele Vest-Sahara.

President Donald Trump er på vei ut av Det ovale kontor. Torsdag kunngjorde han det han selv omtaler som et massivt gjennombrudd for fred. Foto: AP / NTB

Marokkos kong Mohammed bekrefter torsdag kveld at det nordafrikanske landet gjenopptar diplomatiske forbindelser til Israel. Han hyller samtidig USAs anerkjennelse av Marokkos suverenitet over den tidligere spanske kolonien og kaller det historisk.

FN anerkjenner ikke marokkansk suverenitet og anser store deler av Vest-Sahara for å være okkupert område.

Marokko har i årevis hatt uformelle bånd til Israel. USAs avtroppende president Donald Trump omtaler imidlertid avtalen som «et massivt gjennombrudd for fred i Midtøsten» da han kunngjorde avtalen torsdag.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu takker den marokkanske kongen for å ha tatt en historisk beslutning.

Marokko er det fjerde arabiske landet som normaliserer forholdet til Israel siden i sommer. Avtalen innebærer umiddelbar åpning av liaison-kontorer i Rabat og Tel Aviv, og på sikt åpning av ambassader i de to landene.

Palestina-konflikten

Siden i sommer har De forente arabiske emirater, Bahrain og Sudan inngått normaliseringsavtaler med Israel.

Alle landene står geografisk et langt stykke unna den israelsk-palestinske konflikten. Det gjør det lettere for dem å inngå avtaler med Israel og USA av egeninteresse. Marokko har dessuten tette bånd til Saudi-Arabia.

Sistnevnte antas å ha gitt sin stilltiende støtte til normaliseringsprosessene med Israel, selv om fredsprosessen med palestinerne for lengst har stoppet opp. Ifølge Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner er det nå et spørsmål om når, ikke om Saudi-Arabia også vil normalisere forholdet til Israel.

Marokkos konge sier avtalen om å gjenreise diplomatiske forbindelser til Israel «på ingen måte påvirker Marokkos pågående og vedvarende forpliktelse til den rettskafne palestinske saken». Han gjentar at Marokko støtter en tostatsløsning på konflikten mellom Israel og Palestina.

Lang jødisk historie

Marokko har en flere hundre år gammel jødisk historie, og ryktene har lenge versert om en gjenoppretting av båndene til Israel. Før Israels opprettelse i 1948 huset Marokko en stor jødisk befolkning.

Mange av dem var etterkommere etter jøder som migrerte til Nord-Afrika fra Spania og Portugal under den spanske inkvisisjonen.

I dag kan hundretusenvis av israelske jøder spore sine forfedre til Marokko. Det nordafrikanske landet huser i dag en liten jødisk minoritet på flere tusen innbyggere.

Netanyahu regner med at det snart vil gå direktefly mellom Israel og Marokko og påpeker at landenes innbyggere har hatt et varmt forhold i den moderne tid.

Striden om Vest-Sahara

Striden om Vest-Sahara har vart siden 1970-tallet. FNs sikkerhetsråd og hovedforsamling har krevd marokkansk tilbaketrekning og folkeavstemning, noe Marokko motsetter seg. USAs anerkjennelse endrer ikke FNs holdning, fastslår generalsekretær António Guterres.

Frigjøringsbevegelsen Polisario kontrollerer i dag rundt en femdel av Vest-Sahara og har døpt området Den saharawiske arabiske demokratiske republikk (SADR).

Norge anerkjenner verken Marokkos krav på suverenitet over Vest-Sahara eller SADR som stat.

Uformelle bånd

Israel og Marokko etablerte diplomatiske forbindelser på lavt nivå på 1990-tallet i kjølvannet av Oslo-avtalen med palestinerne. Forholdet ble lagt på is etter utbruddet av den andre palestinske intifadaen tidlig på 2000-tallet.

Senere ble de uformelle båndene gjenopprettet, og anslagsvis 50.000 israelere reiser til Marokko hvert år for å lære om det jødiske samfunnet der og sine forfedres historie.

Trump og Marokkos kong Mohammed VI har i en samtale blitt enige om at Marokko skal «gjenoppta diplomatiske forbindelser mellom Marokko og Israel og utvide økonomisk og kulturelt samarbeid for å fremme regional stabilitet», het det i kunngjøringen fra Det hvite hus torsdag.