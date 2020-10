Halshugging av lærer fører til massive protester mot radikal islam

Fredagens franske tragedie føyer seg inn i et kjent mønster. Men reaksjonene tyder på at islamistene og deres medløpere denne gangen har gått for langt.

Publisert Publisert Nå nettopp

Det har vært demonstrert til støtte for den drepte læreren, som her i Lille. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS / NTB