Nye tiltaler mot politibetjentene som var til stede da George Floyd ble drept

En storjury har tiltalt fire tidligere politibetjenter for å ha brutt George Floyds grunnlovsfestede rettigheter da han ble drept i en pågripelse i fjor.

De fire tidligere politibetjentene som er tiltalt i George Floyd-saken, fra venstre: Derek Chauvin, J. Kueng, Thomas Lane og Tou Thao. Foto: Hennepin County Sheriff's Office via AP / NTB

Et bilde fra et overvåkingskamera som viser den dødelige pågripelsen 25. mai i fjor. Foto: Court TV via AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Fra før er politibetjenten Derek Chauvin kjent skyldig i forsettlig drap. Domsavsigelsen med straffeutmålingen er ventet 16. juni.

Fredag ble det klart at Chauvin tiltales på nytt i saken. Sammen med tre tidligere politikollegaer er han nå tiltalt for å ha brutt Floyds rettigheter under pågripelsen 25 mai i fjor.

En føderal storjury har tatt ut tre tiltalepunkter mot Chauvin og de tidligere politibetjentene Thomas Lane, J. Kueng og Tou Thao, som også deltok i pågripelsen. Dødsfallet utløste voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner.

Tiltalepunktene kan straffes med fengsel i livstid eller dødsstraff, men så strenge straffer er svært sjeldne i slike saker.

Tiltalt for pågripelse av 14-åring

Chauvin, Lane og Thao er tiltalt for å ha brutt Floyds rettigheter til ikke å bli utsatt for uforholdsmessig maktbruk. Alle fire er tiltalt for ikke å ha gitt Floyd medisinsk hjelp, mens Chauvin også er tiltalt for en annen sak.

Den stammer fra en pågripelse av en 14 år gammel gutt i 2017, da Chauvin også la trykk på nakken til personen han skulle pågripe.

Chauvin sitter allerede fengslet i påvente av domsavsigelsen. De tre øvrige politibetjentene blir ikke fengslet i påvente av rettssaken i august.

De tre deltok digitalt i rettsmøtet i Minneapolis fredag. Chauvin deltok ikke.

Utløste voldsomme demonstrasjoner

Floyd døde da Chauvin la ham i bakken og satte kneet sitt til nakken hans i over ni minutter. Floyd ropte flere ganger «Jeg kan ikke puste», noe som ble et slagord for hele BLM-bevegelsen.

Kueng og Lane bisto også i å holde Floyd nede, mener påtalemyndigheten. Samtidig mener de Thao holdt forbipasserende unna og hindret dem i å gripe inn.

Chauvins forsvarere hevdet i drapssaken mot ham at han handlet etter boka, og at Floyd døde av underliggende helseproblemer og stoffmisbruk.

Chauvin har etter kjennelsen bedt om å få en ny rettssak. Han ble dømt for samtlige tiltalepunkter i drapssaken.