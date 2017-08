En mann er skutt og drept etter at han angrep to soldater med kniv i Brussel, opplyser belgisk politi.

Ifølge den belgiske TV-stasjonen RTBF var gjerningsmannen en somalisk mann i 30-årene som skal ha ropt «Allah Akhbar» (Gud er stor) idet han gikk til angrep på to soldater med kniv.

Soldatene skjøt mot mannen, som fikk livstruende skader. Han ble fraktet til sykehus der han døde kort tid etter, opplyser påtalemyndigheten i Brussel.

Soldatene fikk kuttskader i ansiktet og på hender, men skal bare være lettere såret.

Angrepet skjedde ved 20.20-tiden i sentrum av den belgiske hovedstaden.

En drøy time senere skjedde et lignende angrep i London, der en mann ble pågrepet etter å ha angrepet to politibetjenter med et knivlignende våpen utenfor Buckingham Palace.