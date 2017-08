Minst åtte personer er savnet etter et steinras i landsbyen Bondo i delstaten Graubünden i Sveits, ifølge politiet.

– I regionen Val Bondasca har åtte personer som var der da steinraset fant sted, ikke blitt funnet, heter det i en uttalelse fra politiet i delstaten Graubünden i de sveitsiske alpene.

Større steinmasser løsnet fra toppen av det 3.369 meter høye fjellet Piz Cengalo like bak Bondo, og dro med seg opptil fire millioner kubikkmeter jord, stein og gjørme nedover fjellsiden. Deler av dette traff den lille landsbyen nær grensen mot Italia.

NTB scanpix

Seks av de åtte har blitt meldt savnet av slektninger, sier politiet, og legger til at søket etter dem har blitt intensivert over natten. Nå deltar et helikopter og soldater fra den sveitsiske hæren i søket.

–De savnede er folk fra Tyskland, Østerrike og Sveits, sier politiet.

Bilder av landsbyen viser et større landområde dekket av en grå masse av jord som er i bevegelse og har delvis dekket flere bygninger. Ifølge politiet har minst 12 jordbruksbygg, inklusive låver og staller, blitt ødelagt av raset.

Det er imidlertid ikke meldt om at noen innbyggere i landsbyen ble skadd. Om lag 100 innbyggere ble evakuert da skredet utløste Bondos skredvarselsystem.