Fem funnet drept i småby i Texas

Fem personer er funnet drep i McGregor i Texas, og politiet skal ha pågrepet en antatt gjerningsperson.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge TV-stasjonen KWTX ble de fem funnet på ulike steder i et nabolag tidlig torsdag morgen, men identiteten til ofrene er ikke kjent.

En talsmann for Texas Department of Public Safety opplyser at politiet var involvert i skytingen og at en mistenkt ble skutt og er innlagt på sykehus. Ytterligere detaljer er ikke kjent.

Det bor rundt 5.000 mennesker i McGregor, som ligger knappe 30 kilometer sørvest for Waco.