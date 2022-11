Advarsel før klimatoppmøtet: – Det blir færre levelige steder for våre etterkommere

Et nytt klimatoppmøte står på trappene. Siden sist er verden blitt varmere og været villere.

En delegat ser på et kart over global oppvarming under klimatoppmøtet i Glasgow høsten 2021. Nå samles statsledere og forhandlere til årets møte i Sharm el-Sheikh.

Fra 6. til 18. november møtes partene i FNs klimakonvensjon til et nytt klimatoppmøte, COP27.

I egyptiske Sharm el-Sheikh skal verdens land fortsette forhandlingene om gjennomføring av Parisavtalen fra 2015.

Mens klimaendringene blir stadig tydeligere, er det blandede forventninger til hva møtet kan oppnå.

Her er fem ting som er greit å vite før klimatoppmøtet.

1 Hvordan går det med klimaet? Mennesker redder seg over en elv i pakistanske Bahrain 30. august. På et tidspunkt dekket flommen en tredjedel av landet. Ikke bra, rett og slett. Den globale oppvarmingen fortsetter. Verden er nå 1,1 grader varmere enn i førindustriell tid. Ifølge en fersk FN-rapport vil temperaturstigningen sannsynligvis fortsette til omkring 2,5 grader. Det vil få katastrofale følger mange steder på kloden. Oppvarmingen i Europa går dobbelt så raskt som snittet i verden for øvrig, viser ny rapport. En rekke ekstremværhendelser det siste året viser dessuten at oppvarmingens konsekvenser allerede kommer raskere og med større omfang enn forventet. Foruten hetebølger over store deler av verden, trekkes flomkatastrofen i Pakistan, skogbranner i California og en historisk tørke på Afrikas horn frem som eksempler. Ny forskning indikerer dessuten at isen på Grønland og i Antarktis vil begynne å gå i oppløsning allerede ved 1,5 graders oppvarming, samtidig som den metanholdige permafrosten begynner å tine og verdens korallrev kollapser. – Det vil bety at planeten vi gir videre til våre barn og til alle fremtidige generasjoner vil være i ugjenkallelig drift mot å ha færre og færre steder å leve, sier Johan Rockström, direktøren ved Potsdam Institute for Climate Impact Research, til The Guardian.

2 Hva skjer med utslippskuttene? En kvinne holder utkikk etter fugler ved et vindkraftverk i Egypt, som er vertskap for klimatoppmøte fra søndag. Uten utslippskutt kan verden glemme målet om å begrense den gjennomsnittlige globale oppvarmingen til ned mot 1,5 grader. Da må utslippene kuttes med mellom 5 og 7 prosent i året frem til 2030. Men faktum er at utslippene fortsetter å stige med mellom 1 og 2 prosent årlig, ifølge en ny FN-rapport. Rapporten bygger på de nasjonale utslippsmålene som hittil er meldt inn til FNs klimakonvensjon (UNFCCC). – Vi er fortsatt ikke i nærheten av utslippsreduksjoner med et omfang og tempo som ville satt oss på en kurs mot en 1,5-gradersverden, sier UNFCCC-sjef Simon Stiell. Det internasjonale energibyrået IEA antar at de globale utslippene når toppen i 2025. Byrået mener økte energipriser i kjølvannet av Ukraina-krigen vil tvinge frem investeringer i fornybar energi. Forøvrig skal deltakerne på klimamøtet i Egypt for første gang utarbeide et arbeidsprogram for utslippsreduksjoner.

3 Hvordan ligger Norge an? Olje- og gassproduksjon står en drøy fjerdedel av Norges klimautslipp. Industri og bergverk slipper ut nesten like mye, mens veitrafikk står for 18 prosent. Innen 2030 er Norge forpliktet til å gjennomføre drastiske kutt i klimautslippene i forhold til 1990. Regjeringen har satt målet til 55 prosents kutt, og kunngjorde torsdag at de melder dette inn som en offisiell forpliktelse til FN gjennom Parisavtalen. Uansett synes disse målene stadig langt unna. I 2021 var Norges utslipp fremdeles bare 4,7 prosent lavere enn i 1990, ifølge Statistisk sentralbyrå. For å nå regjeringens mål må de årlige utslippene kuttes med rundt tre millioner tonn hvert eneste år frem til 2030. Det tilsvarer seks prosents reduksjon allerede i år. – Det er en reduksjon vi aldri har sett maken til tidligere, og hvordan det skal skje er uklart, sier Bellona-leder Hallstein Havåg til E24. Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) er fortsatt optimist. – Vi må holde 1,5-gradersmålet levende, og det må inn i maskinrommet av økonomien, sier han.

4 Hva vil prege årets klimatoppmøte? Somaliere flykter fra tørkerammede områder i landet. Fattige land krever kompensasjon for tap og skade som følge av klimaendringer. På klimatoppmøtet vil fattige land kreve en kompensasjon for naturkatastrofer som skyldes klimaendringer. Kravene rettes mot rike land. På forhandlingsspråket kalles dette for «tap og skade». Temaet har vært en verkebyll og gjenganger på klimatoppmøtene i en årrekke. I år blir det viktigere enn noen gang før. Hovedargumentet fra de fattige landene er at de har bidratt minst til global oppvarming, men samtidig betaler den høyeste prisen i form av tørke, flommer og andre ekstremværhendelser. Norge har vært imot å påta seg et juridisk ansvar som kan munne ut i erstatningskrav. Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) mener at fattige land heller kan få klimabistand gjennom eksisterende finansieringskanaler i FN-systemet. Samtidig vil Norge og andre rike land minne land i sør om at de også må levere på utslippsreduksjoner. – Enkelt sagt så er land i nord mest opptatt av utslippskutt, mens fattige land er mest opptatt av penger, sier Eide.