Storbrann i Leeds sentrum

En stor bygning i sentrum av den engelske byen Leeds står i brann. Bygningen skal ha blitt truffet av fyrverkeri, ifølge ubekreftede meldinger.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Bilder fra sosiale medier viser åpne flammer fra en bygning på Milleniums-plassen i byen, i nærheten av Hilton hotel.

Et vitne skriver på Twitter at flere etasjer av bygningen står i brann, men at folk skal være evakuert, skriver The Express.

Andre forteller om smell som kunne høres i sentrum lørdag kveld, og om barer og restaurantet som måtte stenge. Ifølge The Mirror ble folk sendt på dør med ølglass i hånda.