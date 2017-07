Svensk politi jakter på en maskert gjerningsmann etter at en enslig, mindreårig flyktning ble skutt og alvorlig såret sør for Stockholm lørdag.

– Han er truffet av flere skudd i underkroppen. Han har alvorlige, men ikke livstruende skader, opplyser en talsmann for politiet i Stockholm Syd, Lars Alvarsjö, til SVT.

Politiet fikk melding om skytingen litt over klokka 18 lørdag kveld og opplyser at det skjedde inne i en bolig for enslige, mindreårige flyktninger. Huset ligger i et rolig villaområde i Tyresö sør for Stockholm.

Den 16 år gamle gutten ble truffet av tre eller fire skudd og ble fløyet til Karolinska universitetssykehus med luftambulanse. Sykehuset opplyste i morgentimene søndag at tilstanden var stabil.

Guttens nasjonalitet er ikke kjent, og det er heller ikke kjent hvor lenge han har oppholdt seg i Sverige.

Store politistyrker jaktet natt til søndag på gjerningsmannen, som ifølge Aftonbladet skal ha vært mørkhudet og maskert.

– Vi jakter på en person, men det kan være flere gjerningsmenn, sier Lars Byström i Stockholmspolisen til avisen.

Ifølge øyenvitner flyktet gjerningsmannen til fots og politiet, som benyttet helikopter og hunder i jakten, har ifølge Aftonbladet funnet en pistol i en plastpose i et skogsområde i nærheten av der skytingen fant sted.