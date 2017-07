En tenåringsgutt som bor på et hjem for enslige mindreårige i Sverige ble skutt lørdag kveld.

– Offeret er blitt skutt flere ganger og ble truffet flere steder på kroppen, sier Fredrik Andersson, operasjonsleder ved politiet i Stockholm.

Gutten, som er i tenårene og bor på et hjem for enslige mindreårige i Tyresö sør for Stockholm, ble fløyet til sykehus med luftambulanse. Han har alvorlige, men ikke livstruende skader.

– Han er våken, så vi har kunnet snakke kort med han, sier Andersson.

Det har ikke vært mulig å gjennomføre et lengre avhør med gutten.

Meldingen om skyteepisoden på hjemmet kom klokken 18.15 lørdag kveld. Omstendighetene rundt hendelsen er foreløpig uklare.

Gjerningspersonen er fortsatt på frifot. Politiet etterforsker saken og avhører vitner.