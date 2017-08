Venezuelas nye grunnlovsgivende forsamling har sparket riksadvokat Luisa Ortega Diaz, en uttalt kritiker av president Nicolás Maduro.

Vedtaket om å fjerne Ortega Diaz (59) fra stillingen ble fattet enstemmig av forsamlingens 545 medlemmer lørdag ettermiddag. Ortega Diaz erstattes av Tarek William Saab, en trofast støttespiller for president Maduro.

Avstemningen var det første punktet på agendaen da forsamlingen begynte sitt arbeid lørdag, etter at den for første gang trådte sammen fredag.

Meldingen om vedtaket kom få timer etter at Ortega Diaz varslet på Twitter at hennes kontor i hovedstaden Caracas var omringet av sikkerhetsstyrker som nektet henne adgang til bygningen.

– Jeg fordømmer denne handlingen foran det nasjonale og internasjonale samfunnet, skrev Ortega da på Twitter.

TT / Scanpix

Kritiker av presidenten

Ortega har vært en av president Maduros mest frittalende kritikere og har gjentatte ganger forsøkt å stoppe opprettelsen av den Maduro-kontrollerte forsamlingen.

– Jeg vil ikke si at vi har mistet enhver form for demokrati. Det er fortsatt enkelte spor av det. Men dessverre er det slik at dersom vi fortsetter ned dette sporet, vil vi tape alle former for demokrati, sa hun tidligere denne uka på en pressekonferanse i sitt kontor i hovedstaden Caracas.

I slutten av juni sørget høyesterett for at hun ikke får forlate landet og frøs alle hennes verdier og eiendommer for det den påsto var alvorlige forseelser foretatt av hennes kontor.

Fakta: Krisen i Venezuela Venezuelas president Nicolás Maduro holdt søndag et omstridt valg på en grunnlovgivende forsamling. Forsamlingen får makt til å endre lover og vil i praksis kunne tilsidesette nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

Opposisjonen boikottet valget, men ifølge valgkommisjonen deltok 41,5 prosent av de stemmeberettigede, og Maduro har erklært seier.

Opposisjonen krever at Maduro går av og mener at hans politikk er årsak til den dype økonomiske krisen som preger landet. USA innførte mandag sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator.

Venezuelas høyesterett vedtok i mars å gi seg selv lovgivende makt på bekostning av nasjonalforsamlingen, men omgjorde vedtaket som følge av massive protester.

Protestene fortsatte, og siden april har rundt 120 personer mistet livet i opptøyer og sammenstøt. Flere tusen er såret eller pågrepet.

Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet og mangel på medisiner og andre basisvarer.

Hittil i år har over 52.000 venezuelanere søkt asyl i utlandet, nesten dobbelt så mange som i hele fjor. Det antas at langt flere har forlatt landet, som har en befolkning på rundt 30 millioner. Kilder: NTB, AP, AFP

Påstander om valgfusk

Ortega var lenge en av tidligere president Hugo Chávez' nærmeste allierte. I mars vendte hun ryggen til hans etterfølger Maduro.

Så sent som torsdag ba hun en lavere rettsinstans skrive ut en kjennelse for å blokkere opprettelsen av den kontroversielle forsamlingen som er blitt fordømt både i hjemlandet og internasjonalt.

Luisa Ortega Diaz har også iverksatt en undersøkelse av valget på ny forsamling etter vedvarende påstander om omfattende valgfusk.

ANDRES MARTINEZ CASARES, REUTERS

Protester fra 40 land

Det var fredag at den nye forsamlingen trådte sammen for første gang. Forsamlingen som ble valgt sist søndag, har fått makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

Så mange som 40 land har ifølge The Guardian protestert mot den nye forsamlingen, som anses som et verktøy for Maduro til å sikre sin egen makt. Opposisjonen i Venezuela boikottet valget.