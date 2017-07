En norsk mann ble alvorlig skadd i jordskjelvet på øya Kos og blir nå fløyet til sykehus for behandling.

Pårørende er varslet, opplyser Utenriksdepartementet.

– Vi har også fått meldinger om at et mindre antall nordmenn skal ha moderate og lettere skader, og vi jobber videre med å få mer informasjon om disse og kartlegge eventuelle behov for bistand, opplyser kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl.

Utenriksdepartementet har ikke informasjon om at det skal være nordmenn blant de omkomne etter jordskjelvet.

To bekreftet døde

Blant de omkomne er en svensk og en tyrkisk turist.

De to døde da en vegg raste sammen i en bar, opplyser regionens guvernør Giorgos Chatzimarkos til gresk radio.

Det melder greske myndigheter fredag. De to er så langt de eneste som er bekreftet omkommet, men over 100 er skadd. Øya Kos er særlig hardt rammet av skjelvet.

Det svenske utenriksdepartementet opplyser at det er svensker blant de skadde.

Kalymnos-news.gr / AP / NTB scanpix

Styrke på 6,7

Et skjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor den tyrkiske byen Bodrum klokken 22.31 lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Giorgos Halkidios, en tjenestemann i de regionale myndighetene, sier flere av de skadde lå under en bygning som kollapset.

– To eller tre av de skadde er i alvorlig tilstand og blir operert, sier Halkidios.

– Jobber med oversikt

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Astrid Sehl opplyser til NTB at de arbeider gjennom natten med å skaffe oversikt over situasjonen.

– Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere kan være blant de omkomme eller skadde, men det er for tidlig å bekrefte dette.

Hun oppfordrer alle i området til å følge råd fra lokale myndigheter.

– Vi oppfordrer nordmenn i området til å ta direkte kontakt med sine pårørende. Vi oppfordrer også nordmenn i området til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at norske myndigheter kan formidle eventuell informasjon.

Kalymnos-news.gr / AP / NTB scanpix

Ødeleggelser

En halv meter høy tsunamibølge skylte innover land både i Bodrum og på Kos. Bilder viser oversvømte veier og restauranter som ligger i strandlinjene.

Borgermesteren Giorgos Kyritsis sier den greske hæren har blitt mobilisert sammen med utrykningstjenester. Han sier de fleste bygningene som er skadet er gamle og bygget før de nyere bygningsforskriftene som ble innført for å sikre mot jordskjelv.

Ifølge tyrkiske myndigheter hadde jordskjelvet en styrke på 6,3 og mer enn 20 etterskjelv har blitt registrert. Tyrkiske byer nær episenteret bekrefter ødelagte vannledninger, strømledninger og gasslekkasjer.

Utsatt område

I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23. Så langt er det denne øya som bekrefter mest ødeleggelse.

Episenteret på det største skjelvet lå 10,3 kilometer sør for Bodrum og 16 kilometer fra Kos. Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer.

Området mellom Hellas og Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv. I juni i år mistet én person livet og minst tolv andre ble skadd etter et kraftig jordskjelv i Egeerhavet mellom de to landene. Det skjelvet hadde en styrke på 6,2.