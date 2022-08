USAs justisminister godkjente ransakingen av Trumps hus

USAs justisminister Merrick Garland ga selv grønt lys til ransakingen av Donald Trumps hjem. Garland har bedt en domstol offentliggjøre ransakelsesordren.

Justisminister Merrick Garland fordømte også verbale angrep mot justisdepartementet og FBI da han møtte pressen i Washington torsdag.

NTB-AP

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

– Jeg vil understreke at alle amerikanere er underlagt loven, sa Garland på en kort pressebrifing torsdag, tre dager etter at FBI-agenter ransaket Trumps luksuseiendom Mar-a-Lago i Florida.

– Jeg godkjente personlig beslutningen om å be om en ransakelsesordre. Dette er ikke en lettvint beslutning i departementet, sa Garland.

Han understreker at det var tilstrekkelig mistanke til å be en føderal domstol om lov til ransaking og at dette ble godkjent av retten.

Det er også en føderal domstol som har fått begjæringen om å frigi ordren, men det er ikke kjent hvor raskt det vil skje.

Luftfoto av ekspresident Donald Trumps gods i Palm Beach i Florida som FBI-agenter tok seg inn i mandag.

Graderte dokumenter

Ransakingen skal ha skjedd i forbindelse med etterforskningen av esker med graderte dokumenter Trump tok med seg etter at han gikk av som president i fjor. Garland sa han ikke kunne komme med noen flere detaljer om arrestordren, og han tok ingen spørsmål fra journalistene.

Hittil hadde verken justisdepartementet eller FBI uttalt seg offisielt om ransakingen av Trumps eiendom. Det var Trump selv som opplyste om raidet, som han hevder er et angrep fra Demokratene. Garland sa at Trump var i sin fulle rett til å informere om ransakingen selv om myndighetene har forholdt seg tause.

NYT: Fikk begjæring i våres

Kort tid før Garland møtte pressen, skrev New York Times at Trump mottok en begjæring om å levere tilbake de graderte dokumentene i våres. Justisdepartementet mener det var dokumenter som ikke fulgte med da ekspresidenten leverte tilbake flere esker med materiale som urettmessig var fjernet fra Det hvite hus.

Begjæringen antyder ifølge avisen at myndighetene hadde prøvd flere metoder før FBI-agentene ble sendt inn i Florida. Trumps støttespillere sier på sin side den viser at han og hans folk allerede samarbeidet med justisdepartementet og at det derfor ikke var noen grunn til å ransake godset hans.

Trump og flere av hans republikanske støttespillere har anklaget president Joe Bidens justisminister for å bruke rettsvesenet som et politisk våpen mot ham. Trump har vist til denne påståtte heksejakten i sitt forsøk på å få flere til å donere penger til hans politiske kampanje.

Hans tidligere visepresident Mike Pence har krevd at Garland forklarer seg offentlig om hvorfor FBIs aksjon ble godkjent.

Fordømte angrep

Garland benyttet også anledningen torsdag til å fordømme «grunnløse angrep» på justisdepartementets og FBIs profesjonalitet i kjølvannet av politiaksjonen mot Mar-a-Lago.

FBI-direktør Christopher Wray advarte onsdag mot trusler fra sinte tilhengere av Donald Trump etter at ekspresidentens hus ble ransaket. Det har kommet mange slike trusler på nettet.

Torsdag morgen troppet en væpnet mann i skuddsikker vest opp ved FBIs Cincinnati-kontor. Etter at etatens agenter gikk til aksjon, flyktet han fra stedet, og det oppsto en skuddveksling etter den påfølgende politijakten, opplyser det lokale politiet. Mannen skal være skadet, men torsdag kveld var politiaksjonen fortsatt ikke avsluttet.

Det er ikke kjent om det er noen forbindelse mellom FBI-aksjonen mot Trumps bolig og hendelsen i Cincinnati.

Publisert Publisert: 11. august 2022 21:14 Oppdatert: 11. august 2022 21:58