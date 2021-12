Putin og Lukasjenko planlegger ny militærøvelse

Russlands president Vladimir Putin og Hviterusslands Aleksandr Lukasjenko er enige om å holde felles militærøvelser i Hviterussland på nyåret.

Russlands president Vladimir Putin tok onsdag imot Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko i St. Petersburg.

NTB-STT-AP

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Militærøvelsene vil finne sted i februar og mars, opplyser Putin ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass.

De to presidentene møttes onsdag i St. Petersburg. Der skal Lukasjenko ha anmodet Russland om ikke å avbryte samarbeidet innen forsvars- og militærindustrien og bedt om nye felles militærøvelser.

Russland og Hviterussland gjennomførte en stor militærøvelse i Hviterussland i september. De siste ukene har Russland dessuten sendt krigsfly over grensen for å patruljere i luftrommet over Hviterussland, ikke minst langs grensen til Polen og Litauen. Noen av flyene kan utrustes med atomvåpen.

Også onsdag patruljerte hviterussiske og russiske kampfly i fellesskap i hviterussisk luftrom.

I forrige måned sa Lukasjenko at Hviterussland vil være åpen for å la russiske kjernevåpen bli utplassert i landet.

Meldingen om en ny militærøvelse i den tidligere sovjetstaten kommer samtidig som Russland har styrket sitt militære nærvær ved grensen til Ukraina. Russland krever at USA og Nato gir sikkerhetsgarantier som innebærer at forsvarsalliansen ikke ekspanderer videre østover.