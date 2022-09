Irans president fordømmer protestene

Irans president Ebrahim Raisi langer ut mot demonstrantene som protesterer mot behandlingen 22 år gamle Mahsa Amini fikk av landets moralpoliti.

Irans president Ebrahim Raisi har lite til overs for dem som protesterer mot myndighetenes behandling av kvinner.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Amini ble pågrepet av moralpolitiet i Teheran 13. september, angivelig fordi hun bar hijaben på feil måte.

Ifølge øyenvitner ble den kurdiske kvinnen banket opp av politifolkene. Tre dager senere døde hun på et sykehus, noe politiet hevder skyldtes hjerteproblemer.

Mange drept

Dødsfallet har utløst kraftige protester i Iran, og ifølge det statlige nyhetsbyrået Fars er rundt 60 mennesker siden drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker.

Ifølge menneskerettsgruppen Iran Human Rights, som har sin base i Oslo, er minst 76 mennesker drept.

Forsøker å ramme

President Ebrahim Raisi har lite til overs for dem som protesterer.

– De som deltok i opptøyene, må behandles på en bestemt måte, det er det folket krever, sier han i et TV-intervju.

– Fienden har på målrettet vis forsøkt å ramme det nasjonale samholdet og forsøker å sette folk opp mot hverandre, sier Raisi.

Venter på rapport

Den iranske presidenten understreker i intervjuet at det er forskjell på protester og opptøyer og anklager demonstrantene for å ha spredt kaos i landet.

Raisi understreker at nasjonen sørger over Aminis dødsfall og sier at rettsmedisinere og juridiske eksperter snart vil legge fram sin endelige rapport om hvorfor 22-åringen døde.

Les også Mahsa Amini døde etter å ha blitt arrestert av iransk politi. På Sotra sitter familien i sorg.

Enken etter den siste sjahen av Iran, Farah Pahlavi, ber Vesten støtte iranske kvinner. Dette bildet er fra 2011 da hun var gjest under fyrst Albert og prinsesse Charlene sitt bryllup i Monaco.

Farah Pahlavi, enken etter den siste sjahen av Iran, ber Vesten om å støtte demonstrantene som protesterer mot iranske myndigheters behandling av kvinner.

Sjahen av Iran flyktet i eksil under revolusjonen i 1979 og døde i Egypt året etter.

Den 83 år gamle enken, som hadde tittelen dronning fra 1959 til 1967, deretter keiserinne, har siden levd i Vesten. Nå engasjerer hun seg på vegne av kvinner i Iran.

– Vesten kan hjelpe dem ved å fortelle alle om forferdelighetene som skjer i Iran under dette regimet, sier hun til den israelske nyhetskanalen i24News i Paris.

– Jeg håper at dette regimet vil bli styrtet, fortsetter hun.

Les også Rafsanjanis datter pågrepet i Iran

Dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini har utløst store protester, både i Iran og flere andre land, som her i Qamishli nord i Syria.

Foreldrene til Mahsa Amini, den 22 år gamle kvinnen som døde etter å ha blitt pågrepet av Irans moralpoliti, har nå levert en formell klage på politiet.

Amini ble pågrepet av moralpolitiet i Teheran 13. september, angivelig fordi hun bar hijaben på feil måte. Ifølge øyenvitner ble hun banket opp av politifolkene. Tre dager senere døde hun på et sykehus, ifølge politiet av hjerteproblemer.

22-åringens foreldre leverte onsdag en formell klage på politifolkene som pågrep datteren, samt dem som hadde ansvaret for henne mens hun satt i varetekt, opplyser familiens advokat Saleh Nikbakht til det iranske nyhetsbyrået ISNA.

Familien krever også at eventuelle overvåkingsvideoer og bilder av datteren, både fra pågripelsen og behandlingen hun fikk under avhør og i varetekt, blir offentliggjort.