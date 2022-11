Demokratene beholder flertallet i Senatet etter at Cortez-Masto vinner i Nevada

Demokratene beholder flertallet på 50 i Senatet etter at senator Catherine Cortez-Masto fra Nevada er blitt gjenvalgt.

Senator Catherine Cortez Masto er gjenvalgt som senator fra Nevada. Dermed har Demokratene flertall i Senatet.

NTB-AFP-AP

Både CNN og RealClearPolitics har Cortez-Masto som vinner med 48,7 prosent mot 48,2 prosent for den republikanske motstanderen Adam Laxalt etter at 96 prosent av stemmene er telt opp. Cortez-Masto leder med nesten 5.000 stemmer.

Dermed har Demokratene 50 av Senatets 100 senatorer, noe som i virkeligheten er flertall fordi visepresident Kamala Harris har en stemme ved stemmelikhet.

Bare Georgia gjenstår nå av stater der Demokratene kan vinne fram. Der blir det en annen omgang 6. desember fordi ingen av de to kandidatene, den demokratiske senatoren Raphael Warnock og hans utfordrer Herschel Walker, har over 50 prosent.

Med 99 prosent av stemmene telt opp har Warnock 49,4 prosent og Walker 48,5 prosent.

Ingen mulighet for flertall

Republikanerne har ikke lenger mulighet for flertall selv om de skulle vinne i Georgia, mens en seier til Demokratene betyr at de får flertall uten behov for Harris' stemme. Iallfall i to år til mens presidenten er demokrat.

Det betyr også at de ikke lenger er like avhengig av den konservative senatoren fra kullstaten West Virginia, Joe Manchin, som la mange kjelker i veien for president Joe Bidens klima- og stimuleringspakker før en avkortet versjon til slutt ble vedtatt.

Før Cortez-Mastos seier lå de to partiene likt med 49 senatorer hver etter at Mark Kelly sikret gjenvalg i Arizona.

Alaska gjenstår

Også i Alaska gjenstår det å bestemme hvem som vinner senatsvalget, men det får ingen betydning for flertallet. Der står kampen mellom sittende senator Lisa Murkowski og den konservative republikaneren Kelly Tshibaka.

Murkowski har stemt med Demokratene i flere viktige avstemninger, som i 2018 mot høyesterettsdommer Brett Kavanaugh og i 2021 for å stille Donald Trump for riksrett. Derfor nominerte partiets Trump-fløy Tshibaka, mens Murkowski stiller som uavhengig kandidat.

Med 71 prosent av stemmene telt opp har Murkowski 42,8 og Tshibaka 44,2 prosent, mens demokraten Patricia Chesbro har bare 9,5 prosent.

I Alaskas valgsystem kan velgerne også stemme for en kandidat nummer to, og hvis ingen får over 50 prosent, er det høyst sannsynlig at så godt som alle demokratenes annenstemmer går til Murkowski, som da vinner.

Ingen rød bølge

At Demokratene beholder flertallet i Senatet, er en stor skuffelse for Republikanerne. Vanligvis taper partiet som har presidenten stort ved mellomvalget, og Joe Biden er svært upopulær i en situasjon med høy inflasjon og bensinpriser.

Republikanernes forventede røde bølge er derfor knapt blitt mer enn en rød krusning på overflaten.

Republikanerne ligger trolig an til flertall i Representantenes hus, men det blir langt knappere enn de hadde forestilt seg. Fortsatt gjenstår å telle ferdig i en rekke kretser, mest i vest, særlig i California, som er en overveiende demokratisk stat.

Framgang lokalt

Demokratene har også gjort det langt bedre enn ventet i guvernørvalgene. Der er status at de har fått to nye guvernører i Maryland og Massachusetts, mens Republikanerne bare har fått én til, i Nevada.

Fortsatt gjenstår det å telle ferdig i Arizona. Der leder demokraten Katie Hobbs over republikaneren Kari Lake med 88 prosent av stemmene telt, men ledelsen er knapp.

Valget i Arizona kan være avgjørende for presidentvalget om to år, siden Lake er en Trump-støttet kandidat som mener at valget i 2020 var preget av juks og at Biden ikke er lovlig valgt, og som har sagt hun ikke ville ha godkjent at Biden vant i Arizona.

Kunne endret valglovene

På forhånd lå hun an til å vinne, sammen med kandidatene til administrasjonssjef og justisminister i staten, som også er valgfornektere. De tre kunne på egen hånd ha endret statens valglover og nektet å godkjenne et valg de tapte.

Men fredag ble det klart at Mark Finchem tapte valget til administrasjonssjef til demokraten Adrian Fontes, som kalte Finchem en fare for demokratiet.

Trump-støttede kandidater til slike viktige stillinger har tapt i flere andre stater også, blant annet i Nevada og Michigan.

I Michigan har Demokratene nå for første gang siden 1983 også fått flertall i delstatens lovgivende forsamlinger. Det gjør jobben til den gjenvalgte guvernøren Gretchen Whitmer mye lettere enn den var i forrige sesjon.