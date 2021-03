Generalstreik i Myanmar – folk samler seg i gatene

Tross risikoen for å bli skutt og drept samlet demonstranter seg mandag i Myanmars byer, som svar på fagbevegelsens oppfordring om generalstreik.

Demonstranter blir møtt med tåregass i Yangon mandag. Foto: AP / NTB

NTB

Militærjuntaen har truet med at alle som ikke møter opp på jobb mandag, får sparken, men det ser ikke ut til å stanse verken protestmarsjene eller streiken.

Militæret og politiet har reagert med stadig mer voldelige metoder for å slå ned protestene mot militærkuppet og avsettelsen av landets sivile leder Aung San Suu Kyi for fem uker siden.

Over 50 personer er drept, mange av dem unge demonstranter, og nesten 1.800 er pågrepet.

Mandag meldte øyenvitner at minst to personer er skutt og drept og flere såret i byen Myitkyina.

Demonstranter marsjerer i Mandalay. Mange holder opp tre fingre, et symbol på motstanden mot juntaen. Foto: AP / NTB

Vil lamme økonomien

Fagbevegelsen håper på stor oppslutning om generalstreiken tross trusselen om at folk vil miste jobbene sine. Den eneste som tjener på å holde økonomien gående, er militæret, lyder budskapet.

– Nå er tiden inne for å forsvare vårt demokrati, lyder det i en kunngjøring fra 18 fagforbund.

Da landets største by Yangon våknet mandag var et stort antall politifolk utplassert i en rekke nabolag i løpet av natten. Enkelte steder ble det hørt skudd.

Innbyggere i landets nest største by Mandalay har samlet seg langs en vei der demonstranter marsjerer i protest mot militærkuppet. Foto: AP / NTB

Demonstranter bygger opp barrikader i Yangon ved hjelp av sandsekker og bildekk. Foto: AP / NTB

River barrikader

Innbyggere opplyser til nyhetsbyrået AFP at det blir brukt bulldosere til å fjerne barrikader med bildekk og andre gjenstander som demonstrantene har bygd opp for å beskytte bydelene sine. Det skal også ha blitt brukt lydbomber til å hindre demonstranter i å samle seg.

I løpet av natten ble det meldt at sikkerhetsstyrker har tatt kontroll over flere offentlige sykehus i Yangon.

FNs sikkerhetsråd hadde fredag et lukket møte om situasjonen i Myanmar, men landene greide ikke å bli enige om felles tiltak for å legge press på juntaen. Kilder opplyser at det først og fremst skyldtes vetomakten Kina, som grenser til Myanmar og som har store interesser i landet.