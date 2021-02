Polske kvinner kjemper videre mot den strenge abortloven

Selv om den polske regjeringen er i voldsom motvind i abortspørsmålet, så er det en kamp som regjeringen ønsker velkommen. Den stjeler nemlig fokuset fra andre problemer.

Denne demonstrasjonen fant sted forrige helg, da polske kvinner tok til gatene for å protestere mot landets abortlov. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / REUTERS / NTB

Vi er i Polen, hvor polske kvinner og en del menn igjen har tatt til gatene i protest mot at landet reelt har lagt ned forbud mot fri abort. Loven skjerper den allerede restriktive polske abortloven som har eksistert siden 1993, og som i årene etter har ført til kun 2000 lovlige aborter pr. år i landet. Med den nye loven gir det kun tillatelse til abort for kvinner som er blitt voldtatt, utsatt for incest eller er i fare for å miste livet.

Det er «Strajk Kobiet», eller «Kvinnenes streiker», som står i spissen for protesten. Den samme gruppen tok til gatene i oktober, da loven ble vedtatt i parlamentet. Den gang manglet den imidlertid det endelige stempelet fra landets grunnlovsdomstol.

Da stempelet endelig kom var loven reelt blitt en lov, og få timer etterpå var gatene fulle igjen. Mange av menneskene i gatene bar kjennetegnet til «Strajk Kobiet» – et rødt lyn på munnbindet eller malt i pannen. Med polske flagg og regnbueflagg vaiende side om side i et land hvor man har såkalte LHBT+-frie soner. Og med slagord som «Min kropp, mitt valg» og «Revolusjonen har en livmor».

De ble møtt av minusgrader og politi med visirer og batonger. Et utall videoer på sosiale medier vitner om sammenstøt mellom kvinnene og politiet – et da capo fra oktober, hvor det polske politiet slo hardt ned på de demonstrerende kvinnene.

Riktig tidspunkt

Om den nasjonalkonservative polske regjeringen hadde trodd at minusgrader og koronarestriksjoner ville legge en demper på protestene, så måtte den tro om igjen. Minusgradene er polakkene godt kjent med, og smitteverntiltakene forhindrer dem ikke å bevege seg fritt i gatene. Videoer på sosiale medier viser at de fleste demonstrantene bruker munnbind, men påbudet om halvannen meters avstand mellom personer var det få som overholdt. Det er heller ikke et påbud som det polske politiet overholder. Det var ikke mer enn en batonglengdes avstand mellom politi og demonstranter.

Likevel mener flere polske kommentatorer at demonstrasjonene kommer på riktig tidspunkt for den polske regjeringen, som styres av det høyrepopulistiske og nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet (PiS). Den verdipolitiske kampen tar nemlig noe av søkelyset vekk fra andre problemer som en sviktende økonomi, koronapandemien og regjeringens egen verdipolitiske strid med EU.

Det var mye politi ute i gatene da denne demonstrasjonen fant sted forrige helg. Foto: Czarek Sokolowski / AP / NTB

I USA tok Donald Trump det samme trekket mot abort da han var president, og han klarte til og med å få stablet sammen en internasjonal koalisjon mot abort. To EU-land skrev under: Ungarn, med høyrepopulistiske Viktor Orbán i spissen, og Polen.

Abort er et emne hvor den polske regjeringen vet at den har mange av sine faste støtter med seg, og hvor den vet at tilhengerne er uenige. Noen vil ha helt fri abort, andre vil beholde den tross alt restriktive abortlovgivningen man har nå. Regjeringen vet også at kampen mot abort er en kamp hvor man har den katolske kirken på sin side. Det er en stor maktfaktor i et land hvor omtrent 90 prosent av innbyggerne er katolikker.

Overskygger alt

En av dem som har kommet frem til samme konklusjon i sin analyse er Ludwik Dorn. I 2001 var han med på å stifte regjeringspartiet Lov og rettferdighet sammen med de to Kaczynski-tvillingene – Jaroslaw, som i dag er partileder og trekker i trådene bak regjeringens kulisser, og Lech, som døde i en flyulykke ved Smolensk i Russland.

Dorn har vært i regjering med partiet, men brøt ut i 2011. I dag er han i opposisjon og en fast kommentator i avisa Gazeta Wyborcza.

«Konflikten om abort vil overskygge alle andre konflikter», skriver han i nyhetsmediet Polish News, og i Gazeta Wyborcza skriver han at når regjeringen først skal ha protester i gatene, så er nettopp nå det beste tidspunktet.

Ludwik Dorn kjenner Jaroslaw Kaczynski godt, og mener at regjeringens strategi er at opposisjonen blir utslitt av abortmotstanden slik at det blir færre protester mot regjeringens håndtering av koronapandemien. Polen slapp billig unna i første smittebølge, men har vært hardt rammet i den andre bølgen. Her har landet opplevd rundt 6000 nye smittetilfeller pr. dag i et land med omtrent 38 millioner innbyggere.

Den nye abortloven skygget også for Polens anspente forhold til EU da den ble offentliggjort onsdag. Få oppdaget at EU samme dag sendte et nytt brev til Warszawa. EU anklager Polen for å bryte med EUs rettsstatlige prinsipper, særlig når det gjelder domstolenes uavhengighet. I brevet gjorde EU det klart at det er et regelbrudd at regjeringen har gitt seg selv rett til å si opp dommere den er uenig med.

EU har innledet en såkalt artikkel syv-prosedyre mot Polen. Det er en prosess som kan ende med at Polen blir fratatt sin stemmerett i EU-rådet. En slik sanksjon vil imidlertid kreve enstemmighet blant de andre landenes regjeringer, og her vil Ungarn stå i veien.

Til gjengjeld er Polen blitt nødt til å akseptere at brudd på rettsstatsprinsippene kan koste landet dyrt. EU har nemlig mulighet til å nekte utbetaling av midler til fra EU-budsjettet til land som bryter med EUs verdier. Det er en nylig ordning som Polens statsminister kjempet imot lenge, men han måtte gi opp kampen til slutt – imidlertid med en klar understreking av at det kun er brudd på budsjettet som koster. Brudd på kvinners rett til abort er gratis i den sammenhengen.

