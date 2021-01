Mæland talte til FNs sikkerhetsråd

Norge er dypt bekymret for at antiterrortiltak misbrukes for å slå ned politiske motstandere, sa justisminister Monica Mæland i et innlegg i FNs sikkerhetsråd.

Å bekjempe fattigdom og støtte kritisk tenkning og utdanning er viktig for å bekjempe terror og voldelig ekstremisme, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland da hun talte til FNs sikkerhetsråd tirsdag. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Torstein Bøe / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Mæland (H) er den første norske justisministeren som taler til Sikkerhetsrådet, ifølge TV 2. Norge ble ved årsskiftet medlem av Sikkerhetsrådet, for første gang siden starten av 2000-tallet.

Mæland skulle i utgangspunktet vært i New York for å holde innlegget, men grunnet koronapandemien deltok hun via videolink fra Oslo tirsdag ettermiddag. Tema for møtet var kamp mot terror og ekstremisme.

Mæland understreket at menneskerettighetene må respekteres, selv når det er snakk om de mest alvorlige forbrytelsene.

– Vi er dypt bekymret for at antiterrortiltak globalt misbrukes for å kneble forsvarere av menneskerettighetene, politiske motstandere og religiøse og etniske minoriteter, sa justisministeren.

Terrorbekjempelse må heller ikke hindre legitim humanitærhjelp, understreket hun.

22. juli-angrepet motiverer

Justisministeren trakk fram at Norge selv har opplevd terror, og viste til angrepet på regjeringskvartalet og Utøya for ti år siden og moskéangrepet i 2019.

– Vi merker oss med bekymring at 2011-angrepet fortsatt nevnes på forumer på internett. Dessverre har det også motivert terrorister i andre land, inkludert angrepet i Christchurch, sa hun.

Mæland viste videre til spredningen av konspirasjonsteorier på nettet og sier at ekstremister utnytter koronapandemien til å trappe opp aktiviteten og utvide nettverkene.

Hun pekte også på at klimaendringer forverrer problemer som er grunnleggende årsaker til terror, med henvisning til en rapport fra FNs utviklingsprogram UNDP.

Bekjempe fattigdom

– For å bekjempe de grunnleggende årsakene til terror globalt, er det nødvendig å bekjempe fattigdom og marginalisering, samt å støtte kritisk tenkning og utdanning, sa Mæland.

Å styrke kvinners stilling bidrar også til å skape fredelige og mer stabile samfunn, noe som igjen vil styrke kampen mot voldelig ekstremisme, sa Mæland.