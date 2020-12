Mafiaen tjener gode penger på Sør-Italias helsevesen

Korrupsjonen gjennomsyrer underfinansierte og koronarammede helsesystemer i Italias sørlige regioner. Mafiaen har fritt spillerom.

Koronakrisen har sendt Italias helsevesen i knestående. Korrupsjon og infiltrasjon fra mafiaen gjør definitivt ikke situasjonen bedre. Foto: Foto: FLAVIO LO SCALZO / REUTERS / NTB

I en årrekke har skrekkhistoriene fra søritalienske sykehus stått i kø for å bli hørt. Under koronaepidemiens andre smittebølge har historiene blitt umulige å ignorere.

I Campania er noe så grunnleggende som oksygen blitt en handelsvare på svartebørsen.

Folk har falt døde om på overfylte legevakter.

På parkeringsplassene foran sykehusene i Napoli vrimler det av mennesker med feber som har pakket seg inn i dyner mens de desperat venter på medisinsk tilsyn.

Mangler grunnleggende utstyr

I Calabria er det mangel på grunnleggende sykehusutstyr, og de slitte sykehusene med altfor lange ventelister sliter også med mangel på utdannet helsepersonell.

I 2010 hadde regionens helsevesen en gjeld på over tre milliarder norske kroner. Det førte til at regjeringen iverksatte en nedbetalingsplan og overtok styringen.

Det har ført til store kutt i Calabrias helsevesen, forklarer Fabio Amatucci, professor i folkehelse ved Bocconis universitet.

I løpet av ti år har 18 sykehus stengt dørene som følge av sparekravene. Antallet sengeposter er halvert, og nesten hver femte helsearbeider har blitt permittert.

– Vi har slett ikke arbeidsbetingelsene til å garantere ordentlig behandling, sier Emanuela Barbuto, fagforeningsrepresentant for helsearbeidere i Calabria.

Med en virkelighet hvor intensivplassene på sykehusene er tett på å være halvfulle med koronapasienter, er situasjonen nå så alvorlig at den internasjonale hjelpeorganisasjonen Emergency, som normalt arbeider i krigssoner, har blitt hentet inn for å hjelpe med å bygge feltsykehus og avverge katastrofen.

Politisk kaos

Det er imidlertid ikke kun akutt mangel på utstyr og helsepersonell i Calabria. Det er også en akutt mangel på ledelse og kontroll av helsevesenet.

Helsekommissæren i Calabria er utnevnt av regjeringen som den øverste ansvarlige for regionens helsevesen. I løpet av de siste to ukene har tre forskjellige personer vært i stillingen. Den første ble sagt opp etter at han i et TV-intervju uttrykte overraskelse over at han hadde ansvar for regionens koronastrategi.

Hans avløser ytret skepsis overfor bruk av munnbind, og det førte til så mye furore at også han måtte gå. Den tredje sa opp etter kun én arbeidsdag, da hans kone ikke var villig til å flytte til Calabria.

Statsminister Giuseppe Conte skal nå utnevne en ny helsekommissær.

– Lettere for illegale virksomheter

Det etterlater et sårbart helsevesen når det kommer til infiltrasjon fra mafiaens side, ifølge Anna Sergi, kriminolog ved University of Essex og ekspert på den italienske mafiaen.

– Jo mindre stabile de politiske kreftene i regionen er, jo lettere er det for illegale virksomheter å blande seg inn. Og helsevesenet er attraktivt, fordi det er den mest finansierte offentlige sektoren, sier hun.

Helsekommissæren i Calabria har blant annet i oppgave å rydde opp i selskapet som administrerer sykehuset i regionens største by, Reggio di Calabria.

Selskapet ASP ble oppløst i fjor, etter at det for andre gang på ti år hadde blitt infiltrert av den mektige kalabriske mafiaen, ‘Ndrangheta.

Påtalemyndigheten fant fakturaer som ble betalt mer enn en gang – enkelte av dem på millioner av euro – og servicekontrakter som ble inngått uten offentlige anbudsrunder.

– Den organiserte kriminaliteten har plyndret helsevesenet, sier Antonio Talia, journalist og forfatter som har undersøkt og beskrevet ‘Ndranghetas forretningsmetoder i boken Statale 106.

Mafiaens apotekkjede

Det politiske kaoset stopper ikke der. For kun to uker siden ble lederen for Calabrias regionråd, Domenico Tallini fra sentrum-høyre-partiet Forza Italia, satt i husarrest.

Han mistenkes for å ha samarbeidet med den beryktede Grande Aracri-klanen i en sak som strekker seg helt tilbake til 2014.

Etterforskere mener at Grande Aracri-klanen har hvitvasket penger ved å stifte en apotekkjede som teller 23 apoteker.

Domenico Tallini skal angivelig ha sørget for at alle tillatelser og lisenser for apotekene ble ordnet, i bytte mot at klanen skaffet ham stemmer ved valget til regionrådet.

Grande Aracri-klanen er også mistenkt for å ha planlagt illegal eksport av medisin.

– Mafiaens infiltrering av helsevesenet gjennom politikk foregår over hele Italia, men i Calabria foregår det hele mer eksplisitt. Mafiaen arbeider for å få politikeren valgt inn, og til gjengjeld vil politikeren tilgodese mafiaen på områder som gagner den kriminelle organisasjonen, forklarer kriminolog Anna Sergi.

Monopol på blodtransport

I juli beskrev avisen Financial Times også flere andre måter som ‘Ndrangheta-klanene arbeider på innenfor det kalabriske helsevesenet.

På et sykehus i byen Lamezia Terme bestikkes lokale tjenestepersoner slik at mafiaen sikrer seg monopol på tjenester som blodtransport og utleie av ambulanser.

Også begravelsesbransjen er et gullegg for den organiserte kriminaliteten i Italia. En ansatt på sykehuset i Lamezia Terme har fortalt hvordan de kriminelle klanene har truet seg til adgang til sykehusets journaler, slik at de visste hvilke pasienter som var døende.

Da pårørende ankom sykehuset for å ta farvel med et nylig avdød familiemedlem, sto begravelsesagenten og ventet på dem. Om de pårørende vurderte å velge et annet begravelsesbyrå ble de truet til å ombestemme seg.

Sammenblandingen av politikk, mafia og helsevesen har også vist seg å være en fatal kombinasjon i Calabria. På valgdagen i 2005 ble legen og regionrådsmedlemmet Francesco Fortugno skutt og drept i byen Locri, i det han var i ferd med å avgi sin stemme.

På dette tidspunktet var Fortugno en av regionens mektigste politikere, og han hadde erklært at han ikke ville la seg bli utnyttet av ‘Ndrangheta. Tvert imot.

– Fortugno ble ansett for å være en som gjerne ville rydde opp i regionen, sier journalist og forfatter Antonio Talia, som har skrevet om drapet.

Da Fortugno ble drept sto han midt i en granskning av kontrakter utstedt i helsevesenet. Fire menn fra Cordi-klanen ble dømt til fengsel på livstid for drapet.

I 2008 ble selskapet som administrerte sykehuset i byen Locri den første offentlige helsevirksomheten som ble oppløst på grunn av infiltrasjon fra mafiaens side.

Ønsker et oppgjør med korrupsjonen

Denne uken får Calabria antakelig en ny helsekommissær, og personen skal da styre helsevesenet i region som ifølge Gimbe Foundation årlig bruker mer enn tre milliarder kroner på å sende flere hundre tusen syke innbyggere til behandling i andre regioner, ettersom infrastrukturen og sykehusene i Calabria ikke strekker til.

Grunnen til det er underfinansiering og en kultur hvor korrupsjonen har blitt gitt spillerom.

– Vi trenger motet til å gjennomføre en offentlig protest. Vi er nødt til å gjenvinne tilliten til institusjonene og rettsvesenet, slik at de som er ansvarlige for underverdenen i helsevesenet blir stilt til ansvar, skriver Emanuela Barbuto, representant for helsearbeidernes fagforening i Calabria, på Facebook.

Tiden vil vise hvor stort motet er til å gå imot mafiaklanenes infiltrasjon, med de represaliene som måtte følge, eller om befolkningen i Calabria heller velger å akseptere organisert kriminalitet som en del av deres hverdag og helsetilbud.

