Politiet sier de kan bevise at Stephen Paddock planla å komme seg unna i live. Kjæresten nekter kjennskap til massakren.

Politiet i Las Vegas har tidligere uttalt at de mener Stephen Paddock handlet alene, men har nå endret oppfatning.

– Han må ha fått hjelp på et tidspunkt. Kanskje han var helt eksepsjonell og jobbet ut alt dette alene, men det er vanskelig å tro. Det er bare å legge to og to sammen, sa sheriff Joseph Lombardo under en pressekonferanse onsdag kveld.

På spørsmål om det er funnet bevis for at Paddock planla å slippe levende fra angrepet i Las Vegas 1. oktober, svarte Lombardo ja. Han ønsket imidlertid ikke å gå nærmere inn på hvilke beviser det er snakk om.

Paddock leide også et hotellrom på Ogden Hotel i Las Vegas fra 22. til 25. september. Også der pågikk det da en musikkfestival, men det er uklart om 64-åringen opprinnelig planla å gjennomføre en massakre under denne.

Steve Marcus / Scanpix

Nekter kjennskap til massakreplan

Las Vegas-skytterens kjæreste bekrefter at hun fikk en flybillett til Filippinene og 100.000 dollar før massakren, men nekter å ha kjent til drapsplanen hans.

– Jeg kjente Stephen Paddock som en snill, omsorgsfull og stille mann. Jeg elsket ham, og jeg håpet på en fredelig fremtid sammen med ham. Han sa aldri noe til meg, eller gjorde aldri noe som jeg var klar over, som kunne være en advarsel for at noe så forferdelig som dette skulle komme til å skje, sier Marilou Danleys via sin advokat Matthew Lombard.

62 år gamle Danley, som er australsk statsborger og født på Filippinene, har vært en viktig brikke i etterforskernes jobb med å finne Paddocks motiv for masseskytingen.

Fakta: Angrepet i Las Vegas 58 mennesker ble drept og 527 personer ble såret i et angrep mot publikum på en countryfestival i Las Vegas sent søndag kveld lokal tid. Politiet har navngitt en gjerningsmann, 64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada. Han ble funnet død av politiet i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino, som ligger rett over gaten for konsertarenaen. Han tok trolig sitt eget liv. Angrepet skjedde under en konsert med countryartisten Jason Aldean, med rundt 21.000 tilhørere på countryfestivalen Route 91 Harvest. Paddock skjøt uhindret i rundt ti minutter, ifølge politiet. Øyenvitner sier de hørte skuddsalver i over fem minutter. Politiet meldte først om skytingen kl. 22.38 søndag kveld lokal tid. Angrepet skjedde i det berømte strøket The Strip, som går gjennom sentrum av Las Vegas. Det er her alle de store kasinoene ligger på rekke og rad.

REUTERS / SCANPIX

Fryktet han planla brudd

Danley opplyser at hun i midten av september fikk en flybillett til Filippinene av Paddock og at han overraskende overførte 100.000 dollar, nærmere 800.000 kroner, til henne mens hun var der.

– For over to uker siden sa Stephen til meg at han hadde funnet en billig billett til meg til Filippinene for å besøke familien min. Jeg gledet meg til å dra hjem for å se dem. Mens jeg var der, overførte han penger han sa var til meg for å kjøpe et hus, forteller hun.

– Jeg var takknemlig, men jeg var bekymret for at turen hjem og pengene til huset var en måte å slå opp med meg på. Det slo meg aldri at han planla å utføre vold mot noen, heter det i uttalelsen fra henne.

Marcio Jose Sanches / AP / Scanpix

Samarbeider med politiet

Danley opplyser at hun frivillig fløy til USA fordi FBI og politiet i Las Vegas ønsket å snakke med henne, og hun understreker at hun helt og fullt samarbeider med etterforskerne.

Politiet har så langt ikke funnet noe motiv bak masseskytingen der 58 personer ble drept og 489 såret. Paddock tok deretter sitt eget liv.

FBIs visedirektør Andrew McCabe sa onsdag at etterforskernes oppgave nå er å rekonstruere gjerningsmannens liv, inkludert oppførsel og handlingsmønster og aktivitetene til alle som har vært i kontakt med ham i dagene og ukene før skytingen fant sted.

McCabe mener at angrepet var både overraskende og uvanlig.

– Denne personen og dette angrepet har ikke etterlatt seg noen umiddelbare tilgjengelige kjennetegn som man forventer å finne etter slike masseskytinger, sa McCabe på en pressekonferanse i Boston.

Evan Vucci / AP / Scanpix

Trump møtte overlevende

President Donald Trump var i Las Vegas onsdag for å møte overlevende, politi og helsepersonell, og kjørte blant annet forbi Mandalay Bay-hotellet der gjerningsmannen skjøt fra. Presidentens første stopp var ved University Medical Center. Der hadde han private samtaler med overlevende, deres familier, og ansatte.

– Jeg har møtt noen av de mest utrolige menneskene, sa Trump etter besøket.

58 mennesker ble drept da Paddock avfyrte hundrevis av skudd fra sitt hotellrom mot publikum på en utendørskonsert, før han deretter tok sitt eget liv.

489 mennesker ble såret i angrepet. 317 av disse var onsdag utskrevet fra sykehuset.