Den 45 år gamle mannen som fikk i seg nervegiften novitsjok i Amesbury i slutten av juni, er kommet til bevissthet.

Det opplyser sykehuset der mannen er innlagt. Han ble kritisk syk etter å ha fått i seg stoffet. Hvordan det skjedde, er ennå ikke kjent. Britisk politi har satt i gang en storstilt etterforskning av saken.

– Vi har sett en liten, men viktig forbedring i Charlie Rowleys tilstand. Tilstanden hans er kritisk, men stabil, og han er nå ved bevissthet, heter det i en uttalelse fra Salisbury District Hospital. De advarer imidlertid om at mannen fortsatt er svært syk og ennå ikke er utenfor fare.

Kvinne døde

En kvinne som fikk i seg gift samtidig med Rowley, 44 år gamle Dawn Sturgess, døde søndag av skadene hun ble påført. Paret ble funnet etter å ha kollapset nær Rowleys hjem i Amesbury lørdag 30. juni.

Noen dager senere uttalte politiet at de hadde blitt forgiftet av nervegiften novitsjok, og kort tid etter Sturgess' død bekreftet politiet at de etterforsker saken som et drap.

Novitsjok ble brukt i giftangrepet mot Sergej Skripal og hans datter Julia i byen Salisbury, like ved Amesbury, i mars. Novitsjok ble utviklet i Sovjetunionen under den kalde krigen, og Storbritannia anklager Russland for å stå bak.

Et sentralt spørsmål i etterforskningen er nå om det er en forbindelse mellom Skripal-attentatet og forgiftningen i Amesbury.

Advarer innbyggerne

Den britiske helsedirektøren Sally Davies advarer ifølge BBC folk i Amesbury- og Salisbury-området mot å plukke opp «ukjente gjenstander som kan inneholde væske eller gelé».

Som et ledd i etterforskningen har britisk politi tatt beslag i en bil som tilhørte en sykepleier som hjalp Sturgess i ambulansen da hun ble syk. Lokale kilder opplyser til kanalen at mannen har fortalt at han fikk kroppsvæske fra kvinnen på seg, men at han ble undersøkt av lege uten at det ble oppdaget noe galt.

Bilen hans ble imidlertid mandag forseglet med plast og fraktet vekk på en tilhenger. Ifølge naboer skulle både bilen og mannens klær bli destruert ved et statlig laboratorium i Porton Down.

Beholderen som inneholdt stoffet som forgiftet Sturgess og Rowley er så langt ikke funnet, og letingen etter den fortsetter med full styrke.