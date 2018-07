Både Donald Trump og Theresa May er blant dem som kommer med lykkønskninger etter at alle de tolv guttene og treneren deres er reddet ut av grotten i Thailand.

Storbritannias statsminister Theresa May var tidlig ute med å uttrykke glede over at de 13 som har vært innesperret i Tham Luan-grotten i over to uker, nå er ute og i sikkerhet.

– Glad for å se at redningsaksjonen for å få ut de som var innesperret i grotten i Thailand var vellykket. Verden fulgte med og vil hylle motet til alle de involverte, tvitret May.

Også USAs president Donald Trump tok Twitter i bruk for å gratulere de thailandske marinejegerne med et vellykket oppdrag.

– På vegne av USA, gratulerer til Thai Navy SEALs og alle andre med en vellykket berging av de tolv guttene og treneren deres fra den farlige grotten i Thailand. For et vakkert øyeblikk – alle ute, bra jobbet!, skrev han.

Tesla-sjef Elon Musk gratulerer et enestående redningsmannskap.

– Gode nyheter at de kom seg trygt ut, skrev Musk på Twitter.

Han fløy til Thailand med en spesiallaget miniubåt som han håpet kunne bidra i redningsaksjonen. Han ankom Chian Rai tirsdag med ubåten, men den ble ikke benyttet i aksjonen.

Guttene er også invitert til Moskva for å overvære finalen i fotball-VM som går av stabelen søndag. Det vil de imidlertid ikke få anledning til siden de må oppholde seg på sykehus i en uke. Men nå har også fotballaget Manchester United kastet seg på ballen og inviterer guttene og redningsmannskapet til Old Trafford i den kommende sesongen.

– Våre tanker og bønner er med dem som er berørte, tvitret fotballaget.