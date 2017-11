Reuters melder at Robert Mugabe nå er avsatt som partileder.

På forhånd var det spekulert i at ledelsen i Zimbabwes regjeringsparti ZANU-PF kommer til å avsette Robert Mugabe som partileder på søndag.

– Sentralstyret skal samles til et møte søndag, og her kommer også Grace Mugabe til å bli avsatt som leder for partiets kvinnebevegelse, opplyser to partikilder til Reuters.

Visepresidenten tilbake?

Det ventes at Emmerson Mnangagwa, som Mugabe sparket som visepresident forrige uke, blir gjeninnsatt i partiledelsen.

Fakta: MUGABE Robert Gabriel Mugabe (93) har vært Zimbabwes president siden 1987, etter først å ha vært statsminister.

Han er gift, for andre gang, med 41 år yngre Grace, som han har tre barn med.

I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet. Han ble fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat.

Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet.

I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister. Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og senere president.

Samtidig melder landets statlige TV at Zimbabwes forsvarssjef Constantino Chiwenga skal møte Mugabe igjen søndag for å diskutere presidentens avgang.

Nektet å trekke seg

President Robert Mugabe (93) ble satt i husarrest etter at militæret grep inn og sikret seg kontroll over hovedstaden Harare onsdag denne uken.

Mugabe nekter imidlertid å gå av som president, og fredag dukket han uventet opp på en seremoni på et universitet i hovedstaden Harare.