Reuters melder at Robert Mugabe har godatt å gå av.

– President Robert Mugabe skal tale for nasjonen live fra presidentens residens i kveld. Vennligst følg med videre, heter det i en kunngjøring på den statlige TV-kanalen i Zimbabwe søndag kveld.

Tidligere søndag var presidenten i et møte med militærsjefene som grep makten i Zimbabwe og satte Mugabe i husarrest natt til onsdag.

En kilde med kjennskap til disse samtalene, sier til Reuters at Mugabe har gått med på å gå av etter 37 år som Zimbabwes leder.

– Blir ingen revolusjon

Det som skjer i Zimbabwe er mest av alt et oppgjør internt i regjeringspartiet, og vil ikke føre til omfattende endringer i landets politikk, sier eksperter.

– Dette er nok ikke det de fleste hadde håpet på, sier Holger Bernt Hansen, professor ved Senter for Afrikastudier ved Universitetet i København.

– Det blir ingen ny generasjon politikere som kommer inn, som skal gjenopprette alt og ta landet videre med nye visjoner. Det som har skjedd er et oppgjør internt i regjeringspartiet. De vil fortsatt klamre seg til makta, og vil bare kvitte seg med Mugabe, sier han videre.

Vil avsette konen også

På forhånd var det spekulert i at ledelsen i Zimbabwes regjeringsparti ZANU-PF kom til å avsette Robert Mugabe som partileder på søndag.

– Sentralstyret skal samles til et møte søndag, og her kommer også Grace Mugabe til å bli avsatt som leder for partiets kvinnebevegelse, opplyser to partikilder til Reuters.

Visepresidenten tilbake?

Det ventes at Emmerson Mnangagwa, som Mugabe sparket som visepresident forrige uke, blir gjeninnsatt i partiledelsen.

Fakta: MUGABE Robert Gabriel Mugabe (93) har vært Zimbabwes president siden 1987, etter først å ha vært statsminister.

Han er gift, for andre gang, med 41 år yngre Grace, som han har tre barn med.

I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet. Han ble fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat.

Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet.

I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister. Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og senere president.

President Robert Mugabe (93) ble satt i husarrest etter at militæret grep inn og sikret seg kontroll over hovedstaden Harare onsdag denne uken.

Mugabe nektet imidlertid å gå av som president, og fredag dukket han uventet opp på en seremoni på et universitet i hovedstaden Harare.