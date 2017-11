Robert Mugabe sa ingenting om at han går av i direktesendt tale søndag kveld.

– President Robert Mugabe skal tale for nasjonen live fra presidentens residens i kveld. Vennligst følg med videre, het det i en kunngjøring på den statlige TV-kanalen i Zimbabwe søndag kveld.

Tidligere søndag var presidenten i et møte med militærsjefene som grep makten i Zimbabwe og satte Mugabe i husarrest natt til onsdag.

En kilde med kjennskap til disse samtalene, opplyste til Reuters at Mugabe har gått med på å gå av etter 37 år som Zimbabwes leder.

– Takk og god natt

Men det sa Mugabe ingenting om da han holdt talen på statlig TV søndag kveld.

– Det var en lang tale, takk og god natt, avsluttet han foran et rom fullt av forvirrede journalister og militære ledere.

En av de militære lederne hjalp for øvrig den 93-årige presidenten med å bla om på arkene der den omfattende presidenttalen sto nedskrevet.

Under talen roste han militæret og de militære lederne for måten de har behandlet ham på den siste uken.

– Jeg opplever, som kommandør for forsvarsstyrkene i Zimbabwe, at operasjonen den siste uka er gjort ut ifra dype, ærlige og patriotiske bekymringer knyttet til velferden for vårt folk, sa han.

– Og mens jeg taler for dere, er jeg også klar over en rekke bekymringer som har kommet fra dere alle, som krever vår oppmerksomhet. I dagens møte med militærsjefene ble det understrekt at vi alle sammen skal påbegynne prosesser som sørger for at landet vårt kommer tilbake til en normal tilstand, sa Mugabe videre.

– Blir ingen revolusjon

Det som skjer i Zimbabwe er mest av alt et oppgjør internt i regjeringspartiet, og vil ikke føre til omfattende endringer i landets politikk, sier eksperter.

– Dette er nok ikke det de fleste hadde håpet på, sier Holger Bernt Hansen, professor ved Senter for Afrikastudier ved Universitetet i København.

– Det blir ingen ny generasjon politikere som kommer inn, som skal gjenopprette alt og ta landet videre med nye visjoner. Det som har skjedd er et oppgjør internt i regjeringspartiet. De vil fortsatt klamre seg til makta, og vil bare kvitte seg med Mugabe, sier han videre.

Vil avsette konen også

På forhånd var det spekulert i at ledelsen i Zimbabwes regjeringsparti ZANU-PF kom til å avsette Robert Mugabe som partileder på søndag.

– Sentralstyret skal samles til et møte søndag, og her kommer også Grace Mugabe til å bli avsatt som leder for partiets kvinnebevegelse, opplyser to partikilder til Reuters.

Visepresidenten tilbake?

Det ventes at Emmerson Mnangagwa, som Mugabe sparket som visepresident forrige uke, blir gjeninnsatt i partiledelsen.

Fakta: MUGABE Robert Gabriel Mugabe (93) har vært Zimbabwes president siden 1987, etter først å ha vært statsminister.

Han er gift, for andre gang, med 41 år yngre Grace, som han har tre barn med.

I 1960 sluttet han seg til frigjøringsbevegelsen som kjempet mot det hvite mindretallsregimet i hjemlandet. Han ble fengslet i 1964, samme år som mindretallsregimet brøt med Storbritannia og erklærte Rhodesia som selvstendig stat.

Etter å ha blitt løslatt i 1974 reiste han til Mosambik. Derfra ledet han frigjøringsbevegelsen ZANU-PFs geriljakrig mot regimet.

I 1980 vant ZANU-PF de første frie valgene i Zimbabwe, og Mugabe ble statsminister. Siden har han styrt med hard hånd, som statsminister og senere president.

President Robert Mugabe (93) ble satt i husarrest etter at militæret grep inn og sikret seg kontroll over hovedstaden Harare onsdag denne uken.

Mugabe nektet imidlertid å gå av som president, og fredag dukket han uventet opp på en seremoni på et universitet i hovedstaden Harare.