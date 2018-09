Statsminister Erna Solberg (H) slo et slag for norske interesser innen alt fra bærekraftige hav til handel under FNs hovedforsamling i New York.

Solberg startet Norges hovedinnlegg onsdag kveld med å gå tilbake i tid og reflektere over FNs målsetting da organisasjonen ble startet i 1945.

– Vi forpliktet oss til å redde fremtidige generasjoner fra krig, å jobbe sammen for å promotere økonomisk og sosial utvikling og å overholde respekten for menneskerettigheter og fundamental frihet for alle. Jobben vår er ikke gjort, innledet statsministeren i 20.30-tiden lokal tid.

Hun talte for norske interesser innenfor fred og forsoning, internasjonal sikkerhet, helse, utdanning, bærekraftige hav og handel. Sistnevnte er ikke vanligvis et sentralt tema i FN-sammenheng, men relevant i disse dager.

Frank Franklin II / AP / NTB scanpix

– Vi har ikke råd til å la proteksjonisme, diskriminering og økonomisk rivalisering definere fremtiden vår. Fri handel skaper vinnere. Det gjør ikke proteksjonisme, het det fra Solberg, trolig et stikk til USA og handelskrigen de fører mot Kina.

Krig og konflikt

Solberg kom også inn på norske sikkerhetsinteresser, krigen i Syria og konflikter på det europeiske kontinentet. Hun trakk frem Norges innsats på dette feltet, helt siden slutten av Den kalde krigen.

– Fra den første Oslo-avtalen i 1993, til pågående arbeid i Colombia og Filippinene, og tilbake til Midtøsten. Vi har lært en viktig lekse fra innsatsen: Å forhandle frem en fredsavtale er alltid vanskelig, men å implementere den er enda vanskeligere, sa Solberg.

Hun vektla at de fleste konflikter er gamle, ikke nye, og derfor må innsatsen ligge i å sikre bærekraftig fred.

– Norge forholder seg forpliktet i Colombia, i Filippinene og andre steder, akkurat slik vi er forpliktet til å hjelpe å oppnå en fremforhandlet tostatsløsning mellom israelere og palestinere.

Helse, utdanning og hav

Deretter gikk talen ut på Norges innsats innenfor global helse og utdanning.

– Så langt i år har vi tildelt 440 millioner dollar til utdanning globalt. Vi vil nå øke støtten til utdanning for jenter med nesten 40 millioner dollar for perioden 2018 til 2019, sa Solberg.

Statsministeren, som i lengre tid har forsøkt å rette oppmerksomhet mot bærekraftig hav, tok muligheten også under hovedinnlegget.

– Bærekraftigheten i havene våre er truet. Innen 2050 kan de inneholde mer plastikk enn fisk. Siden jeg begynte å snakke, har ytterligere 200 tonn med plastikk havnet i sjøen.

Hun understreket at Norge vil gjøre mye for å bidra her, og at «vi har ingen tid å miste».

FN-valgkamp

Til slutt i innlegget la statsministeren inn et støt for plassen i FNs sikkerhetsråd.

– Vi er en av FNs største økonomiske bidragsytere. I 2021 er det 20 år siden Norge sist hadde et sete i Sikkerhetsrådet. Vi er klare for å tjene på nytt. Om vi blir valgt, vil vi jobbe for å gjøre Sikkerhetsrådet mer gjennomsiktig, effektivt og representativt. Vi vil bruke vår erfaring med freds- og forsoningsprosesser.

– Og vi ber selvfølgelig om din støtte til vårt kandidatur, avsluttet Solberg, med henvisning til FNs generalsekretær António Guterres.