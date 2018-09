Tusenvis av ansatte i FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) streiket mandag på Gazastripen over tap av jobber som følge av USAs kutt i støtte.

Rundt 13.000 mennesker, inkludert lærere og helsepersonell, gikk mandag til streik mens UNRWA stadig jobber med hvordan de skal håndtere president Donald Trumps avgjørelse om å kutte støtten.

Organisasjonen, som sørger for tjenester til over fem millioner palestinere, inkludert 1,3 millioner av dem på Gazastripen, står nå overfor et budsjettunderskudd på 200 millioner dollar.

Generalsekretær Yousef Handouma for organisasjonens union beskriver streiken som «en rett for UNRWA-ansatte til å fordømme de urettferdige beslutningene om å sparke ansatte og redusere organisasjonens muligheter til å tjene palestinske flyktninger».

USA var i fjor organisasjonens største donor, med 365 millioner dollar. Etter kuttene har UNRWA blitt nødt til å sparke 60 ansatte og endre hundrevis av fulltidsjobber til deltid.

UNRWAs Gaza-talsmann Adnan Abu Husna sa følgende om situasjonen til nyhetsbyrået DPA:

– Problemene til unionen må ikke gå utover flyktningene. Det er veldig vanskelig, ikke på grunn av UNRWA, men på grunn av en eksistensiell og finansiell krise.