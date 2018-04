Kvinnen som er mistenkt for YouTube-skytingen i California, skal ha vært sint fordi YouTube hadde sluttet å betale for videoene hun la ut på nettstedet.

Det opplyser kvinnens far til lokale medier.

Politiet opplyste natt til onsdag at kvinnen er død etter at hun etter alt å dømme tok sitt eget liv med et håndvåpen. Tre personer ble skadd i skytingen, hvorav tilstanden oppgis å være kritisk for én av dem.

Kvinnen er identifisert som 39 år gamle Nasim Aghdam fra San Diego. Faren hennes, Ismail Aghdam, sier til The Mercury News at datteren hans «hatet» YouTube. Han sier også at han noen timer før skytingen varslet politiet om at hun kunne finne på å oppsøke YouTube-hovedkvarteret i San Bruno.

Sov i bil

Mandag hadde han meldt sin datter savnet fordi han ikke hadde klart å få kontakt med henne på telefonen på to dager, men sent på kvelden ble hun funnet sovende i en bil på en parkeringsplass. Det var da politiet ringte ham natt til tirsdag at han skal ha advart politiet om at hun muligens ville oppsøke YouTube-hovedkvarteret.

Politiet vil ikke kommentere opplysningene om at de skal ha blitt advart på forhånd, men de bekrefter at hun ble funnet sovende i en bil noen timer før angrepet.

– Vi vet meget, meget lite akkurat nå, og vi vil trolig ikke vite mer før i morgen tidlig, sier politisjefen i San Bruno, Ed Barberini.

Konflikt med kjæresten?

To ikke navngitte politikilder opplyste tidligere at skyteepisoden etterforskes som en privat konflikt, og at kvinnen gikk etter sin kjæreste, som hun skal ha hatt en uoverensstemmelse med. Opplysningene er ikke bekreftet.

Det har også kommet fram at kvinnen i 2009 ble intervjuet i lokalavisen San Diego Union- Tribune i forbindelse med en protest mot at griser ble brukt under militærøvelser. Hun hadde da på seg en parykk og bukser som var påmalt rødfarge slik at det så ut som blod.

– For meg er dyrerettigheter det samme som menneskerettigheter, sa hun da.

– Ikke terror

Skytingen utløste panikk i YouTubes hovedkvarter.

– Da vi kom til stedet klokken 12.48 ble vi møtt av flere ansatte som flyktet fra bygget. Det var veldig kaotisk, opplyste Barberini på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Politiet har ingen grunn til å tro at det er terror.

– Det finnes ingen umiddelbar trussel for samfunnet, sier Barberini.

President Donald Trump var tidlig ute med en Twitter-melding.

– Jeg har akkurat blitt informert om skyteepisoden ved YouTubes hovedkvarter i San Bruno. Våre tanker og bønner går ut til alle involverte. Takk til våre fenomenale polititjenestefolk og nødetatene som jobber på stedet.

Kritisk skadd

Brent Andrew, talsperson ved San Francisco General Hospital, bekrefter at de har mottatt tre skuddofre.

Ifølge Andrew dreier det seg om en 32 år gammel kvinne, en 27 år gammel kvinne og en 36 år gammel mann. Tilstanden skal ifølge kanalen være alvorlig for mannen, mens en av kvinnene er alvorlig skadd. Den siste kvinnen har lettere skader.

– Man skulle trodd at vi etter skyteepisodene i Las Vegas, Parkland, og Orlando ville få en slutt på dette, men det er ikke tilfellet. Dette er en forferdelig dag for USA, sa kirurg ved sykehuset Andrew Campbell.

Skytingen skal ha funnet sted på en utendørskafé som ligger på bakkeplan ved YouTube-bygningen, melder CBS.

– Aktiv skytter ved YouTube-hovedkvarteret. Hørte skudd og så folk løpe mens jeg satt ved skrivebordet. Forskanser meg nå inne på et rom sammen med kolleger, skrev en ansatt, Vadim Lavrusik, på Twitter like etter at skytingen begynte. Kort tid etterpå skrev han at de var blitt evakuert.