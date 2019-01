Forskere i Hongkong sier de har funnet et stoff som kan forsinke spredningen av dødelige virussykdommer og mener det kan vært et stort forskningsgjennombrudd.

Teamet ved Universitet i Hongkong beskriver det nyoppdagede stoffet AM580 som «svært potent når det gjelder å forstyrre livssyklusen til ulike virus». Nyheten ble publisert denne måneden i tidsskriftet Nature Communications.

Forskerne ser for seg at stoffet en gang i fremtiden kan brukes som et middel mot en rekke infeksjonssykdommer, til og med mot virus som ennå ikke er oppdaget. Men først må AM580 gjennom en rekke kliniske studier.

Skummel spredning

Spredningen av dødelige virussykdommer de siste tiårene har vist behovet for nye virkemidler.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har pekt ut åtte virussykdommer som det ikke finnes effektive tiltak mot. De kan komme til å spre seg raskt med høy dødelighet i nær fremtid. Blant dem er luftveisinfeksjonene mers og sars og flere typer blødningsfeber.

Legemidler som virker mot flere virussykdommer, såkalte bredspektrede, antivirale midler, er sett på som et langt bedre virkemiddel enn en vaksine, som kun beskytter mot ett virus eller én virusstamme. Før vaksinene er ferdigprodusert, kan viruset ha forandret seg og vaksinen være tilnærmet verdiløs.

Gode tester

Forskerne testet AM580 på mus i en toårig studie og fant at det stanset en rekke influensavirus, inkludert typene som blant annet har forårsaket utbrudd av svineinfluensa og fugleinfluensa. I tillegg virket stoffet mot virusene som forårsaker sykdommene mers og sars.

AM580 var også effektivt mot spredning av zikavirus og en variant av enterovirus som forårsaker munn- og klovsyke.

Et versjon av AM580 er allerede tatt i bruk i behandling av kreft i Japan, der målet er så små bivirkninger som mulig for mennesker. Det er imidlertid ulemper, i likhet med cellegiftbehandling.

Som ved cellegiftbehandling brukes antivirus som AM580 for å ødelegge pasientens celler for å «sulte i hjel» kreften. Det gjenstår mye forskning før man vet hva som er rett metode for bruk av midlene. Forskerne advarer om at feil og overdreven bruk kan gjøre mye skade.