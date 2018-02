USAs president Donald Trump skal torsdag møte myndighetsansatte for å diskutere sikkerheten på skolene i landet.

Ifølge presidentens kalender og Det hvite hus skal Trump torsdag ha et møte om skolesikkerhet med lokale og statlig ansatte tjenestemenn.

Dagen før viser kalenderen at han skal holde en «høring» med skoleelever og lærere. Hvilke lærere og elever som skal delta, opplyses ikke.

Fredag besøkte presidenten de overlevende etter skolemassakren på et sykehus i Parkland, som ikke er langt unna presidentens gods Mar-a-Lago.

Dagen etter protesterte fortvilte skoleelever, foreldre og andre i Florida mot Donald Trump og alle andre politikere med bånd til våpenlobbyen.

Drar ikke tilbake til skolen

Alex Wind (17), en av initiativtakerne bak kampanjen «Never Again» som ønsker endring i våpenlovene, forteller til Washington Post at han og flere elever ikke vil møte opp på skolen igjen før endringer skjer.

– Ingen av oss fra Never Again-bevegelsen kommer til å dra tilbake til skolen før det skjer endringer i loven, sier han til avisen.

– Hvis det var loven som i første omgang førte til skytingen, hva skal da stoppe en ny skyting fra å skje om ikke loven endres? Hvordan skal vi føle oss trygge i skolegangen der skytingen skjedde, om det ikke skjer noen endringer? spør han.

Facebook-siden « Never Again » ble opprettet etter massakren og har nå over 66.000 følgere.

Maner til landsomfattende marsj

Overlevende fra angrepet maner også til en landsomfattende marsj 24. mars hvor de krever at Kongressen snarlig vedtar lover som kan hindre nye skytemassakrer.

De har kalt arrangementet «Marsjen for våre liv».

17 mennesker ble drept da en 19-åring åpnet ild mot elever ved sin gamle skole sist onsdag. Våpenet, et halvautomatisk gevær av typen AR-15, hadde han kjøpt på lovlig vis. Angrepsvåpenet er tidligere brukt i en rekke massakrer i USA.