EU-parlamentet har med knapp margin godtatt et forslag om å tillate bruk av fosfat som en tilsetning i kebabkjøtt.

Resultatet er at EU-kommisjonen nå kan godkjenne bruken av fosfater i de velkjente, roterende stykkene med krydret grillkjøtt.

Fosfater er stort sett forbudt som tilsetningsstoff i mat i Europa, men det finnes unntak for enkelte retter, blant annet enkelte typer pølse. Og nå altså kebab. Kritikerne frykter at de aktuelle stoffene bidrar til hjertesykdom. Enkelte studier viser en sammenheng, mens andre avviser det.

En resolusjon om å blokkere forslaget på initiativ fra EU-parlamentets komité for helse og matsikkerhet fikk 373 stemmer, tre mindre enn nødvendig for å oppnå flertall.

Komiteen ønsket å utsette tillatelsen til å tilsette fosfat inntil europeiske matsikkerhetsmyndigheter har fullført en studie om risikoen ved bruken. Fosfater er en gruppe salter som finnes naturlig i mange matvarer, men stoffene kan også tilsettes. Det binder vann, og bidrar til at kjøttet holder seg mer saftig.

De grønnes gruppe i EU-parlamentet, som har støttet å opprettholde et forbud, sier avgjørelsen onsdag var et skuffende resultat for forbrukernes rettigheter. Bart Staes i partigruppa mener en «feilinformasjonskampanje ledet av enkelte i pressen og kjøttindustrien» har skylden for vedtaket.

– Med mindre de uten tvil kan vise at fosfattilsetninger ikke er skadelige, må bruken av dem i all mat øyeblikkelig gjennomgås av Kommisjonen, sier Staes i en uttalelse.

Sentrum-høyre-gruppa EPP, som støttet en tillatelse til bruken av fosfat, sier på sin side at det ikke finnes bevis for at fosfater har negative helseeffekter.