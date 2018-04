USA innfører nye sanksjoner mot Russland etter Syrias antatte kjemiske angrep i Douma

Det er USAs FN-ambassadør Nikki Haley som opplyser dette. Sanksjonene retter seg mot russiske selskaper som forsyner Assad-regimet i Damaskus, sa Haley i et intervju med TV-stasjonen CBS søndag. Noen av de aktuelle selskapene selger utstyr som kan knyttes til kjemiske våpen.

Russland: - Et angrep

Hun la til at den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin vil komme med en offisiell kunngjøring om de nye sanksjonene mandag.

Tidligere denne måneden innførte USA sanksjoner mot en rekke rike russiske forretningsmenn, selskaper og embetsfolk. Begrunnelsen var at Russland fortsatt okkuperer Krim-halvøyen, støtter Assad-regimet og står bak «ondskapsfulle handlinger» flere steder i verden.

Regjeringen i Russland kalte sanksjonene «et angrep» og lovet å slå tilbake.

– Et sterkt budskap

Sanksjonene som presenteres nå er ment som en reaksjon på Assad-regjeringens angivelige bruk av kjemiske våpen. Dette var også begrunnelsen for rakettangrepet mot syriske militæranlegg som USA, Storbritannia og Frankrike iverksatte natt til lørdag.

Syria og landets allierte Russland har protestert kraftig mot rakettangrepet, men USAs regjering mener det fungerte etter hensikten.

– Jeg tror alle vet at vi har sendt et sterkt budskap, og vi håper at de lytter til det, sa Nikki Haley i intervjuet med CBS.

Assad: - Utsatt for løgnkampanje

Russland og Syria er utsatt for aggresjon og løgner fra USA, Storbritannia og Frankrike, hevder den syriske presidenten Bashar al-Assad.

Han uttalte seg om situasjonen under et møte med en russisk delegasjon fra regjeringspartiet Det forente Russland, melder nyhetsbyrået SANA.

– Syria og Russland kjemper en kamp ikke bare mot terrorisme, men også for å beskytte folkeretten som er basert på statenes suverenitet og folkeviljen, sa Assad.

Den syriske presidenten mener USA, Storbritannia og Frankrike brøt folkeretten da de angrep syriske militæranlegg med raketter. De vestlige landene mener Assad har brukt giftgass mot sivile – noe som i så fall også var et folkerettsbrudd.