Russlands president Vladimir Putin kunne søndag feire både økt oppslutning og høy valgdeltakelse. Opposisjonen tviler imidlertid på om alt gikk riktig for seg.

– Jeg er med på deres lag, sa Putin under en TV-sendt tale fra Manezj Square rett utenfor Kreml foran tusenvis av tilhengere med russiske flagg.

– Vi er et sterkt lag. Million-sterke. Takk, sa han videre.

Putin, som har styrt Russland i nesten to tiår, la til at hans regjering vil bruke sitt fornyede mandat til arbeide for å forbedre livet til alle russere.

– Våre tanker vil vendes mot fremtiden for vårt store land og våre barns fremtid, sa mannen som allerede er Russlands lengstsittende leder siden Josef Stalin.

Så førte han an i et unisont rop: «Russland, Russland».

Ingen konkurrenter

Da Putin holdt talen hadde han nettopp fått beskjed av valgkommisjonen om at han hadde fått 75 prosent oppslutning etter at over 50 prosent av stemmesedlene var talt opp.

Ifølge kommisjonen var valgdeltakelsen også høy, og rundt 60 prosent av alle stemmeberettigede hadde brukt stemmeretten tre timer før valglokalene stengte klokken 19 søndag.

Til sammenligning fikk Putin i underkant av 63 prosent ved forrige valg, i 2012, men valgdeltakelsen var noe høyere og lå på rundt 65 prosent.

Resultatet viser for øvrig at ingen av Putins sju motkandidater truet hans posisjon. Nærmest var kommunistkandidaten Pavel Grudinin, som fikk rundt 13 prosent av stemmene.

Tusenvis av valgfusk-anklager

Den uavhengige russiske valgobservatøren Golos sier den har fått melding om over 2.500 tilfeller av fusk i forbindelse med søndagens presidentvalg i Russland.

Observatørgruppa publiserer et «valgfuskkart», som viser at hovedstaden Moskva har hatt flest tilfeller. Der har det har kommet over 500 klager.

På lista over måter det har blitt fusket på, skriver Golos blant annet om at folk har levert flere enn én stemmeseddel på en gang, og at det har vært tilfeller av at velgere har stemt, gått ut av valglokalet, og gått inn igjen og stemt på nytt.

Det har også kommet rapporter om at studenter og ansatte har blitt tvunget til å stemme. To 18-åringer forteller at de stemte fordi læreren deres tvang dem, en 25 år gammel mann sier at hans arbeidsgiver krevde at han stemte og en kvinne måtte ta bilde for å bevise for arbeidsgiveren at hun hadde vært i valglokalet, skriver Reuters.

Russlands sentrale valgkommisjon sier den har mottatt mer enn 670 klager. De har lovet å etterforske alle meldinger om fusk i forbindelse med søndagens presidentvalg.

Navalnyj boikottet

Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble nektet å stille til presidentvalget på grunn av en betinget dom i en sak, som ifølge ham selv er politisk motivert. Han gikk tidlig ut søndag og sa han boikottet valget, og rådet andre russere til å gjøre det samme.

– På valgdagen vil man vanligvis kanskje ha lyst til å si «jeg avga min stemme», men jeg er faktisk her for å si at jeg ikke stemte, sa han i en Youtube-video søndag formiddag.

Han kritiserte samtidig de sju motkandidatene til Putin for å ikke protestere mot valgfusk og andre uregelmessigheter han mener hindret et rettferdig valg.

TV-profilen og Journalisten Ksenia Sobtsjak, som ligger an til å få et sted mellom 1,5 og 2,5 prosent oppslutning, var blant dem som fikk unngjelde.

–Hun er en parodi av en liberal kandidat, og hennes valgkamp bidro til at Kreml fikk satt opposisjonen i et negativt lys, sier Navalnyj, som legger til at han hadde takket nei til et tilbud fra Sobtsjak om å samarbeide.

