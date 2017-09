Redningsarbeidere og frivillige graver etter overlevende under de mange sammenraste bygningene i Mexico.

Så langt er 248 personer bekreftet døde etter jordskjelvet. Dødstallet er ventet å stige.

Minst 21 av de døde er skolebarn. Skolen deres var en av mange bygninger som raste sammen da skjelvet rammet med en styrke på 7,1 tirsdag ettermiddag lokal tid. Fire voksne er også bekreftet omkommet på skolen, og 30 barn og åtte voksne er fortsatt savnet.

Bare i hovedstaden raste bygninger sammen på 44 ulike steder, opplyser ordfører Miguel Angel Mancera. Mange av områdene er svært tett befolket.

Redningsarbeidere jobber på spreng med å finne overlevende i ruinene, og ber folk være stille slik at de kan høre etter rop om hjelp.

Dødeligste på over 30 år

Jordskjelvet er det dødeligste siden skjelvet i 1985, der nærmere 10.000 mennesker mistet livet. Natt til onsdag lokal tid opplyste innenriksdepartementet at minst 226 personer er omkommet.

– Jeg er så bekymret. Jeg klarer ikke slutte å gråte. Det er det samme marerittet som i 1985, sier Georgina Sanchez.

Myndighetene i Mexico har erklært katastrofetilstand i Mexico by for å frigjøre midler til nødhjelp.

President Enrique Pena Nieto har beordret alle sykehus til å holde dørene åpne for å behandle skadde. I en videomelding ber han alle om å forholde seg rolige mens redningsarbeidet pågår.

– Det viktigste nå er å fortsette å redde mennesker som fortsatt er fanget og gi medisinsk hjelp til mennesker som er skadd, sa han.

UD: – Ingen nordmenn

Foreløpig har norske myndigheter ingen informasjon som tilsier at nordmenn er rammet, men den norske ambassaden jobber fortsatt med å kartlegge situasjonen, opplyser UDs pressetalskvinne Ane Lunde til NTB onsdag morgen.

Det bor 20 millioner mennesker i Mexico by, og det er sentrum og den sørlige delen av byen som er hardest rammet.

En rekke delstater er rammet. I Morelos er minst 55 mennesker omkommet, i Puebla 32, i delstaten Mexico er det meldt om 10 døde og i Guerrero 3. I Mexico by er minst 49 mennesker døde. Det opplyser Luis Felipe Puente, Mexicos hovedkoordinator for sivilforsvaret.

Innenriksminister Miguel Angel Osorio Chong opplyser at redningsarbeidet går langsomt ettersom ruinene og bygningene er skjøre.

– Man må være veldig forsiktig når man flytter på ting, og tiden er ikke på vår side, sier Chong.

Internasjonal flyplass stengt

Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at skjelvet hadde en styrke på 7,1. Det samme gjorde det mexicanske seismologiske senteret som også meldte at skjelvet hadde sitt episenter i Puebla, 150 kilometer øst for Mexico by.

Den internasjonale flyplassen i hovedstaden er stengt, trolig på grunn av skader, og trafikken i byen står stille i en voldsom trafikkork mens alle som kan, prøver å komme seg ut av byen.

3,8 millioner mennesker er uten strøm som følge av naturkatastrofen, opplyser selskapet CFE. Tirsdag kveld var 40 prosent av hovedstaden uten strøm og i delstaten Morelos er 60 prosent av befolkningen uten strøm som følge av skjelvet.

Redningstjenesten melder om flere branner og mennesker som er fanget i de brennende bygningene. En rekke steder lukter det gass, og myndighetene advarer folk mot å tenne sigaretter.

Verdenssamfunnet lover hjelp

Det er kun to uker siden landet sist ble rammet av et jordskjelv. Minst 90 mennesker mistet livet, og spesielt byen Juchitán ble hardt rammet. Tirsdagens skjelv rammet kun to timer etter at det var blitt holdt en øvelse mot jordskjelv.

FN-sjef António Guterres og USAs president Donald Trump er blant dem som uttrykker medfølelse med Mexico etter jordskjelvet.

– Gud velsigne folket i Mexico by. Vi tenker på dere og vil være der for dere, skriver Trump på Twitter.

FNs generalsekretær António Guterres sier at FN er rede til å hjelpe det jordskjelvrammede landet. I en uttalelse via sin talsmann sender Guterres kondolanser både til regjeringen og det mexicanske folk.

Jordskjelvet i Mexico ødela store deler av den filippinske ambassaden i Mexico by. De ansatte måtte flykte ut på gaten mens bygningsmateriale raste sammen.

Fakta: De dødeligste jordskjelvene i Mexico 7. september 2017 (styrke 8,1): Jordskjelvet rammet Mexicos sørkyst i delstatene Oaxaca og Chiapas. Minst 90 mennesker døde. 21. januar 2003 (styrke 7,8): Jordskjelvet rammet det vestlige og sentrale Mexico. Minst 28 mennesker døde, 300 ble skadd og 10.000 ble hjemløse. Mange av dem i delstaten Colima. 20. september 1999 (styrke 7,5): Minst 20 mennesker døde i skjelvet som rammet delstaten Oaxaca. 9. oktober 1995 (styrke 8,0): Jordskjelvet rammet byen Manzanillo i delstaten Colima. Minst 51 mennesker døde. 19. og 20. september 1985: Mexico ble rammet av to jordskjelv, der det ene ble målt til en styrke på 8,0. Minst 9500 mennesker døde i Mexico by og i sentrale og vestlige områder i Mexico. Kilde: AP