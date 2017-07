Situasjonen i Venezuela er ekstremt usikker, mener norske eksperter. De spår mer vold i gatene.

– Opposisjonen kommer til å kjøre knallhardt på med flere demonstrasjoner. Presset i gatene vil øke, og det vil bli mer vold, sier professor og Latin-Amerika-kjenner Benedicte Bull ved Universitetet i Oslo.

Det er ekstremt mye usikkerhet i alle politiske leire etter at regjeringen til president Nicolás Maduro gikk av med seieren i søndagens omstridte valg på en ny grunnlovsgivende forsamling, påpeker hun.

Nå holder Venezuela pusten. Forsamlingen skal etter planen tre sammen 72 timer etter valget, i et bygg som er kontrollert av parlamentet, der opposisjonen har flertall.

– Det store spørsmålet er hva som vil skje da, sier Bull.

AP / Scanpix

Deler frykten

Førsteamanuensis Leiv Marsteintredet ved Universitetet i Bergen tror Venezuelas befolkning har tunge tider i vente.

– Valgseieren kan holde Maduro ved makten, men vil styrke lidelsene til befolkningen i Venezuela, sier han.

Minst ti mennesker ble ifølge myndighetene i landet drept i opptøyer og sammenstøt under valget, som opposisjonen boikottet.

Siden Maduro kom til makten i 2013, har økonomien i landet vært i fritt fall. Venezuela har nå verdens nest største inflasjon, ifølge IMF, og en enorm utenlandsgjeld.

Liten anerkjennelse

Også internasjonalt, fra USA, EU og en rekke latinamerikanske land, blir den nye forsamlingen møtt med kritikk. De 545 representantene får blant annet makt til å endre sentrale lover og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall. Maduro har også uttalt at parlamentarikernes immunitet vil bli fjernet, slik at de kan bli rettslig forfulgt.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley mener Venezuela nå er på vei mot et diktatur, mens EU-kommisjonen er svært bekymret for demokratiets skjebne. Også utenriksminister Børge Brende sier i en uttalelse at valget mangler legitimitet og vil medføre ytterligere polarisering.

CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

Ikke borgerkrig

Men foreløpig er det lite som tyder på at situasjonen vil utvikle seg til borgerkrig, mener både Bull og Marsteintredet.

– Opposisjonen har ikke våpen, påpeker de.

Bull krysser samtidig fingrene for at ikke USA vil gjøre noe dumt.

– Republikaneren Marco Rubio har fått stor innflytelse på latinamerikapolitikken, noe som er svært uheldig. Han står for en tradisjonell intervensjonistlinje, med en aggressiv politikk, sier hun til NTB.

Ut i kulden

Men Venezuela risikerer å bli støtt ytterligere ut i den internasjonale kulden, mener forskerne.

– Det betyr en økende isolasjon og kan også komplisere den økonomiske situasjonen, blant annet med å få nye lån, sier Marsteintredet.

I tillegg har USA varslet nye sanksjoner som kan ramme landets oljeproduksjon, blant annet ved å nekte salg av raffinert lettolje til Venezuela, olje de trenger for å blande ut sin egen råolje.

– Dette vil gjøre det ekstremt mye vanskeligere for Venezuela, sier førsteamanuensen.

Ariana Cubillos / Scanpix

Hæren støtter Maduro

Til neste år skal det etter planen holdes presidentvalg i Venezuela. Men enn så lenge har den lite populære Maduro hærens støtte, i likhet med sin forgjenger Hugo Chávez. Derfor blir han trolig sittende, mener forskerne.

– Mange på toppen i militæret har sett seg tjent med regimet rent økonomisk. De har blitt svært rike. Samtidig er deler av militæret delvis et narkokartell, beskyttet av dagens regjering, påpeker Marsteintredet.