Ekstremistgruppa IS' leder Abu Bakr al-Baghdadi hevdes å være med i en propagandavideo. Det er i så fall første gang på fem år han ses.

Hvor Baghdadi befinner seg, vet fortsatt ingen. Han har vist seg offentlig bare én gang de siste årene, og det var i Mosul i Irak i 2014, der han erklærte et såkalt kalifat i Irak og Syria.

Opptaket ble sendt ut av det IS-tilknyttede propagandanettstedet Furqan og viser det som skal være Baghdadi bli intervjuet. Han snakker først om kampen om Baghouz i Syria. Byen var IS' siste tilholdssted inntil amerikanskstøttede kurdiske styrker tok kontroll over den i forrige måned.

– Kampen om Baghouz er slutt, sier mannen på opptaket, som sitter på gulvet i et rom der han snakker til tre menn. De tre mennenes ansikter er gjort uskarpe slik at de ikke kan gjenkjennes fra opptaket.

– Gud beordret oss til å føre jihad-kamp. Han ga oss ikke ordre om å vinne, sier mannen.

Det er uklart hvor og når opptaket ble laget, men mannen på videoen omtaler Baghouz-kampene i fortid.

– Svært farlig

Mannen som antas å være Baghdadi fremstår på opptaket med bustete grått og rødfarget skjegg, iført en svart kappe og en beige-farget vest. Det som ser ut til å være et automatgevær er plassert ved siden av ham.

Opptaket ble mandag omtalt av Rita Katz, som leder amerikanske SITE Intelligence Group, som overvåker ekstreme gruppers aktivitet på internett.

– Det er svært farlig, ikke bare det faktum at Baghdadi, IS' såkalte kalif, fortsatt lever, men også fordi han er i stand til å dukke opp hos sine tilhengere og bekrefte gruppens oss-mot-verden-budskap etter all fremgangen som har blitt gjort mot gruppen, skriver Katz på Twitter.

I opptaket snakker mannen sakte. Ofte tar han pauser som varer i flere sekunder i midten av en setning.

SITE identifiserer mannen som Baghdadi. Det gjør også Hisham al-Hashemi, en irakisk IS-ekspert.

Sri Lanka

I opptaket sier mannen som hevdes å være Baghdadi at han godtar troskapseden til IS som jihadister i Mali, Burkina Faso og Afghanistan har avlagt.

I opptaket nevnes også Sri Lanka. Denne delen av intervjuet vises ikke med video, kun med lyd. Lyden kan ha blitt lagt til i ettertid, ifølge Katz. Stemmen på lydopptaket viser til angrepet mot tre kirker og tre hoteller på Sri Lanka første påskedag, der over 250 mennesker ble drept.

Stemmen hyller angriperne og kaller påskeangrepet på Sri Lanka «hevn for brødrene i Baghouz».

– Dette er del av hevnen som venter på korsfarerne, sier stemmen.

– Vår kamp i dag handler om å slite ut. De bør vite at jihad vil fortsette til dommedag, sier han.

Masseprotester

Mannen som skal være Baghdadi nevner også Israels statsminister Benjamin Netanyahus valgseier tidligere denne måneden, melder nyhetsbyrået DPA.

Han viser også til utviklingen i Algerie og Sudan, der henholdsvis Abdelaziz Bouteflika og Omar al-Bashir ble tvunget fra makten etter masseprotester.

– Det er trist at folk ennå ikke har forstått hvorfor de gikk ut i gatene, og hva de ønsker. Når de erstatter en despot, blir han erstattet av en annen som er mer kriminell og dødelig mot muslimer. Med jihad blir despoter holdt tilbake, fordi ikke noe annet enn sverdet fungerer mot dem, sier han.

Varsler hevn

Mannen insisterer på at IS' kamp mot Vesten var del av et «langt slag» og at IS skal fortsette å «ta hevn» over IS-medlemmer som er blitt drept.

– Mer skal komme etter dette slaget, sier mannen.

Videoen avsluttes med at han ser på ulike papirer sammen med en av de andre som er på opptaket. Kameraet fokuserer på et av papirene, der skriften Wilayat al-Yaman, oversatt til Provinsen Jemen, står på forsiden. IS henviser til områder ekstremistgruppen kontrollerer som wilayater, eller provinser.

Andre papirer som vises fram nevner Tyrkia, Somalia og Kaukasus.

Baghdadi vil nå være 47 år gammel. Han har gjentatte ganger blitt meldt både drept og såret i løpet av de fem årene siden han viste seg i Mosul.