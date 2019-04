Elvecruiseskipet Viking Idun, som tilhører Viking Sky-rederiet Viking Ocean Cruises, kolliderte denne uken med et tankskip i Nederland.

Ulykken skjedde ved Terneuzen i Nederland mandag, skriver VG.

– Elveskipet Viking Idun var involvert i et mindre sammenstøt i Nederland med et annet skip for fire dager siden. Ingen passasjerer ble skadd. Passasjerene fortsetter sitt planlagte gjesteprogram med Viking, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Jon Mørland i Viking Ocean Cruises overfor avisen.

Ulykken skal ha ført til store skader på elveskipets baug og et hull i oljetankerens skrog.

Viking Idun er et langt og smalt cruiseskip som opererer på elvene i Nederland, Belgia og Tyskland på rundturer. Skipet kan ta 171 passasjerer.