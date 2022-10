To flygere mistet livet da russisk jagerfly krasjet inn i hus i Sibir

To flygere omkom da et russisk jagerfly krasjet inn i et toetasjes hus i byen Irkutsk i Sibir, opplyser russiske myndigheter.

NTB-AFP-AP

Flyet var av typen Su-30 og var ute på en testflyving da det styrtet inn i huset søndag.

En russisk guvernør, Igor Kobzev, har bekreftet at to flygere døde, men han sier samtidig at ingen lokale innbyggere mistet livet. Huset var laget av tre og tok fyr. Det var 100 kvadratmeter stort og boligen til to familier, ifølge guvernøren.

Ulykken skjer mindre enn en uke etter at et annet russisk militærfly styrtet ved en boligblokk i byen Jejsk ved Azovhavet. Minst 15 mennesker mistet livet, mens 19 ble skadd.