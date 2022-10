Nord-Korea hevder å ha testet langtrekkende krysserraketter

Nord-Korea oppgir å ha testet to langtrekkende krysserraketter som ifølge regimet traff et mål 200 mil unna. Sør-Korea ber om stans i våpentestene umiddelbart.

Nord-Korea testet torsdag to langtrekkende kryssermissiler, ifølge statlige medier. Landets leder Kim Jong-un (i midten) skal ha vært til stede under testene, slik han angivelig var på dette bildet fra en tidligere test.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Testen er den foreløpig siste av en lang rekke våpentester som Nord-Korea har gjennomført den siste tiden.

Landets leder Kim Jong-un overvar testoppskytingen av rakettene, som skal ha gått 200 mil utover havet før de traff målene sine. Han uttrykte «stor tilfredsstillelse», skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA torsdag. Det oppgis ikke hvor målene var.

Kim sa også at landet bør rette all innsats mot «den evige og stadig raskere utviklingen av atomvåpen for å styrke landets forsvar».

– Vurder tilbud!

Sør-Koreas reagerer igjen sterkt på prøveskytingen. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap ber landets gjenforeningsdepartement Nord-Korea om å stanse testene umiddelbart.

Nabolandet blir også bedt om å endre holdning til det som omtales som «det dristige tilbudet» som Sør-Korea nylig la fram. Det går ut på at Nord-Korea får hjelp til å gjenoppbygge økonomien i bytte mot kjernefysisk nedrustning.

I strid med FN-vedtak

Nordkoreanerne har den siste tiden trappet opp testene av blant annet ballistiske raketter som kan utstyres med atomstridshoder. Slike tester er i strid med FN-resolusjoner som er vedtatt mot landet.

Torsdagens tester ble gjort for å bedre kampeffektiviteten i avdelingen i det nordkoreanske forsvaret med ansvaret for taktiske atomvåpenangrep, skriver nordkoreanske KCNA.

USA og Sør-Korea har i månedsvis advart mot at Nord-Korea vil utføre en ny atomtest. Det blir i så fall den første siden 2017.

Nord-Korea sa denne uka at det under de siste rakettestene ble gjennomført øvelser der de trente på å ramme Sør-Korea med taktiske atomvåpen.