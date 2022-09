Skarpe reaksjoner på nye signaler om russiske annekteringer i Ukraina

Såkalte folkeavstemninger i russiskokkuperte områder ses på som forsøk på å innlemme deler av Ukraina i Russland. Det vekker sterke internasjonale reaksjoner.

Mariupol i Donetsk-fylket ble inntatt av russiske styrker etter harde kamper i vår.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Planene ble kunngjort tirsdag.

Separatistene i Donetsk og Luhansk samt okkuperte områder i Kherson og Zaporizjzja hevder de skal holde folkeavstemninger fra 23. til 27. september om å slutte seg til Russland.

Saken ble raskt et tema blant verdenslederne på FNs hovedforsamling i New York, som åpnet tirsdag. Fra både USA og EU var motreaksjonene klare.

– Disse avstemningene er en fornærmelse mot prinsippene om suverenitet og territorial integritet som underbygger det internasjonale systemet, sa president Joe Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan.

– Vi vil aldri anerkjenne Russlands forsøk på å legitimere den ulovlige og brutale okkupasjon av ukrainske territorier, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på åpningen av høynivådelen av FN-møtet i New York tirsdag kveld.

En kvinne samlet ved i en ødelagt skolebygning der russiske soldater var stasjonert i Izium i Ukraina mandag. Ukrainske styrker har nylig gjenerobret området.

– Eskalering

Flere tolker meldingene om avstemningene som en eskalering av konflikten, blant dem utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Illegale folkeavstemninger vil eskalere situasjonen og være et alvorlig brudd på folkeretten. Vi vil ikke anerkjenne en eventuell russisk annektering, sier Huitfeldt, som fordømmer planene.

– Disse folkeavstemningene er en farse og har ingen legitimitet. De endrer ikke karakteren av Russlands angrepskrig mot Ukraina. Dette er en ytterligere eskalering av Putins krig. Det internasjonale samfunnet må fordømme dette åpenbare bruddet på folkeretten og trappe opp støtten til Ukraina, skriver Stoltenberg på Twitter.

Frankrikes president Emmanuel Macron omtalte planene som en parodi.

– Enhver stemme for annektering ville være juridisk meningsløs, la han til da han møtte journalister i FNs hovedforsamling.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer de varslede folkeavstemningene for utbryterrepublikkene Donetsk og Luhansk i Ukraina.

Ukrainsk offensiv

Meldingen om folkeavstemningene kommer etter en periode med kraftig ukrainsk fremgang på slagmarken, der store områder nordøst i landet er blitt gjenerobret fra den russiske invasjonshæren. Ukrainske styrker har også rykket frem i Kherson-området og satt russiske styrker under hardt press der.

Hvordan det praktisk skal la seg gjøre å holde folkeavstemninger i de krigsherjede områdene om få dager er uklart. Det antas at de såkalte avstemningene vil vise et overveldende flertall for å slutte seg til Russland, men ingenting tyder på at vestlige land vil anerkjenne et slikt resultat.

Kort tid før den storstilte russiske invasjonen av Ukraina 24. februar, anerkjente Russlands president Vladimir Putin de ukrainske regionene Donetsk og Luhansk, som utgjør Donbas-regionen øst i landet, som «uavhengige».

Så langt er det bare Nord-Korea og Syria som formelt har gjort det samme, selv om Venezuela, Belarus, Sudan, Nicaragua og Den sentralafrikanske republikk har uttrykt støtte til den russiske beslutningen.

– Denne situasjonen beviser at folket i Donbas vil styre sin egen skjebne, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

Det kom tirsdag kveld meldinger, blant annet i russiske medier, om at Russlands president Vladimir Putin planla en tale.

– Alle former for selvforsvar

Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev hevdet tirsdag at avstemningene permanent vil endre regionens politiske landskap i Russlands favør.

– Etter at de er avholdt og de nye territoriene blir del av Russland, vil den geopolitiske endringen i verden bli av uforanderlig karakter, skrev han på sin Telegram-kanal.

Han føyer til at Russland kan bruke «alle former for selvforsvar» etter at regionene er annektert.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier på sin side at planene om «folkeavstemninger» i russiskkontrollerte områder i Ukraina ikke endrer noe.

Det kom tirsdag kveld meldinger, blant annet i russiske medier, om at Russlands president Vladimir Putin planla en tale. Det ble blant annet spekulert på om den russiske presidenten planla mobilisering for å styrke krigsinnsatsen i Ukraina.

– Falske «folkeavstemninger» endrer ingenting. Det vil heller ikke hybrid «mobilisering» gjøre. Russland har vært og fortsetter å være en angriper som ulovlig okkuperer ukrainsk territorium, skriver Kuleba, tilsynelatende med henvisning til disse meldingene.