Usikkert om Macrons allianse beholder flertallet i Frankrike

President Emmanuel Macrons allierte ligger an til å vinne valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike, men det er uklart om alliansen beholder rent flertall.

Det ser ut til at Macron med sine allierte kan få flertall i valg av nasjonalforsamling, men det er slett ikke sikkert det vil være nok, ifølge meningsmålinger.

Det viser prognoser etter første valgomgang søndag. Macrons sentrum-høyre-allianse Ensemble ligger an til å vinne mellom rundt 260 og 310 av plassene i nasjonalforsamlingen i andre og siste runde neste søndag, ifølge tre meningsmålingsinstitutter.

Knapt to måneder etter at han vant presidentvalget, har Macron fått en sterk utfordring fra en samlet venstreside. Jean-Luc Mélenchons nye venstresideallianse ligger an til å få mellom 150 og 220 plasser, ifølge prognosene. I tillegg til Mélenchons parti, La France Insoumise, inngår sosialistpartiet PS, De grønne, kommunistene og flere mindre partier.

Venstrebautaen Jean-Luc Mélenchons allianse er Macrons tøffeste utfordrer i parlamentsvalget.

Trenger 289 plasser

Macrons allianse trenger minst 289 plasser for å beholde et rent flertall i det franske underhuset. I dag har de 345 plasser.

Greier han ikke å sikre seg flertall, vil det bli vanskeligere for presidenten å få gjennomført sin politiske agenda. Det gjelder for eksempel skattekutt og den varslede og omdiskuterte pensjonsreformen som tar sikte på å øke pensjonsalderen fra 62 til 65 år. Resultatet kan bli at Macron tvinges til å samarbeide med partiene lenger ute på høyresiden.

Det var svært tett løp i stemmeantall mellom de to alliansene. Ifølge prognoser har presidentens leir og Mélenchons allianse begge fått et sted mellom 25 og 26 prosent av stemmene. Valgsystemet gjør at Macrons leir likevel ligger an til å få langt flere mandater enn venstresiden etter andre og avgjørende valgomgang.

Søndag klokken 8 åpnet valglokalene i Frankrike.

Ny valgomgang neste søndag

Samtlige 577 representanter i nasjonalforsamlingens underhus er på valg. De velges i enkeltmannskretser over hele landet. For å bli direkte valgt i første runde, må en kandidat få 50 prosent av stemmene.

I de kretsene der det ikke er tilfelle, holdes 19. juni en andre valgomgang. Neste søndag blir det dermed en avklaring mellom de to fremste kandidatene og eventuelt andre kandidater som har fått støtte fra minst 12,5 prosent av registrerte velgere.

Etter at det lyktes ham å sikre seg gjenvalg i presidentvalget i april, var det en optimisme blant Macrons allierte om at det ville bli seier også i valget på nasjonalforsamling. Men han fikk en vanskelig start på sin andre periode, samtidig som partier samlet seg bak den første venstrepolitiske alliansen i Frankrike på flere tiår. De siste ukene har meningsmålinger vist at venstrepartiene har pustet Macron i nakken.

En kvinne går forbi valgplakater i Saint Jean de Luz sørvest i Frankrike fredag.

Le Pen kan styrke sin posisjon

Prognosene viser også at Marine Le Pens ytre høyreparti fikk 19 prosent av stemmene. Det vil gi partiet et sted mellom 10 og 45 seter når fasiten er klar etter andre valgomgang.

I valget for fem år siden vant Le Pens parti bare 8 mandater, og hun håpet å gjøre det bedre denne gangen. Med minst 15 representanter i underhuset vil partiet kunne danne en parlamentsgruppe og få større makt i nasjonalforsamlingen.

Bekymringer for økende priser har dominert valgkampen, men velgerne virket likevel å være valgtrøtte. Den labre entusiasmen gjenspeilet seg i oppmøtet søndag, som viste at mindre enn halvparten av de stemmeberettigede hadde avlagt stemme.

Bare noen få velgere var til stede da Mélenchon stemte i Marseille, mens en liten gruppe fulgte med da president Macron møtte opp i valglokalet i byen Le Touquet.