Boris Johnson skal granskes for mulig løgn til Parlamentet

Britiske parlamentarikere har vedtatt å iverksette en granskning av om statsminister Boris Johnson bevisst løy om hvorvidt han har brutt koronareglene.

Storbritannias statsminister Boris Johnson befant seg 649 mil unna, i India, da parlamentarikere i London torsdag vedtok å innlede en granskning for å finne ut om han bevisst har villedet Parlamentet.

NTB-AP-AFP

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Granskningen er knyttet til festene som Johnson deltok på mens Storbritannia var nedstengt under koronapandemien.

Parlamentarikerne ønsker å finne ut om Johnson bevisst villedet Parlamentet med sine uttalelser. Hvis granskningen konkluderer med at han løy, kan det bety at han må gå av.

Vedtaket ble gjort uten en formell avstemning i Underhuset. I stedet ropte parlamentarikerne «aye» (ja) for å vise at de støttet forslaget.

Granskningen skal gjøres av en av Parlamentets komiteer og er ventet å legge enda mer press på statsministeren.

Massiv kritikk

Johnson er blitt skarpt kritisert for å ha deltatt på sosiale sammenkomster med høyt alkoholforbruk mens landet var nedstengt og andre briter ikke fikk lov til en gang å møte sine nærmeste.

Granskningen ble foreslått av opposisjonspartiet Labour og vedtatt etter at regjeringen ga opp forsøket på å få konservative parlamentarikere til å blokkere forslaget.

I forrige uke fikk Johnson en bot på 50 pund for å ha deltatt på en fest i statsministerboligen i juni 2020.

– Ærlighet er viktig prinsipp

Labour-leder Keir Starmer sier at granskningen skal opprettholde «det enkle prinsippet om at ærlighet, integritet og det å fortelle sannheten teller i politikken».

– Det er et britisk prinsipp, som rettleder medlemmer i ethvert parti i Underhuset. Men det er et prinsipp som er under angrep, sier Starmer.

Johnson selv var ikke til stede under avstemningen ettersom han torsdag besøkte India. Han insisterer på at han nå ønsker å fortsette jobben med å lede landet.

Johnson har beklaget oppførselen sin, men har fastholdt at han ikke visste at han brøt koronareglene.

Han hevdet først at det ikke hadde vært noen ulovlige samlinger under nedstengingen, deretter sa han at det ikke hadde falt ham inn at en fødselsdagsmarkering var en fest.